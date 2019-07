Beautiful anticipazioni: tutto pronto per il matrimonio di Katie e Thorne, si farà?

Tornano le anticipazioni di Beautiful con la trama della puntata in onda domani 30 luglio 2019. Fervono i preparativi per il matrimonio di Katie e Thorne quando mancano ormai pochissime ore all’udienza per l’affido di Will. Katie e il suo promesso sposo stanno cercando di fare il possibile per arrivare a quel giorno da marito e moglie, sperando che essere una famiglia unita possa servire a dimostrare al giudice le loro buone intenzioni. E a proposito di giudice, Ridge, dopo aver scoperto chi sarà il giudice di questa udienza, ha deciso di fargli una visita. Pare che i due si fossero già conosciuti in passato e che ci fosse una sorta di debito che il Forrester deve ancora riscuotere. Ha un favore ancora da chiedere ed è pronto a giocarsi questa carta. Si innesca quindi un’altra guerra a distanza con Bill, visto che anche lui ha deciso di provare a corrompere il giudice. Come andrà a finire questa storia ? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 30 LUGLIO 2019

Per convincere il giudice Ridge gioca una carta compromettente. Gli racconta di quando Bill ha abusato di Steffy, mentendo visto che infatti la ragazza ha avuto con lui un rapporto consensuale. Il giudice ha paura che questa mossa potrebbe compromettere la sua carriera priva di macchie!

Intanto Katie continua nei preparativi per le nozze e a casa arrivano anche le sue sorelle pronte a darle una mano. La meno entusiasta di tutte sembra essere Brooke che del resto, sin da subito in questa storia, si è schierata dalla parte di Bill. Ridge intanto continua a fare le sue mosse senza sapere che anche Bill ha in testa la sua stessa idea. Ma da chi si lascerà corrompere il giudice, lo farà oppure alla fine sceglierà di fare quello che è meglio per il piccolo Will?

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful.