Pausa estiva per le soap di Canale 5: ecco cosa cambia dal 5 agosto 2019

E’ arrivato il momento della classica pausa estiva per le soap di Mediaset. Che cosa succederà dal 5 agosto 2019 ? Come cambierà la programmazione della rete ammiraglia Mediaset in questo caldo mese estivo ? Possiamo dirvi che non tutte le soap andranno in pausa, anzi. I fans di Una vita e di Bitter Sweet potranno continuare a godersi la classica programmazione, anche se ci saranno dei cambiamenti di orari. La pausa delle soap di Canale 5 riguarderà invece Il segreto e Beautiful che dal 5 agosto 2019 non andranno in onda.

Ma vediamo quelli che sono i cambiamenti della programmazione dalla prossima settimana.

LE SOAP DI CANALE 5: COME CAMBIA LA PROGRAMMAZIONE ESTIVA

Beautiful va in pausa dal 5 agosto 2019

Una vita prende il posto di Beautiful e rappoddia– La soap spagnola infatti andrà in onda con un episodio lungo dalle 13,40 alle 14,50. Una vita continuerà poi ad andare in onda anche al sabato sera su Rete 4.

Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda anche ad agosto- La soap turca, che sta riscuotendo grande successo, raddoppia. Il primo episodio va in onda come di consueto alle 14,50 ma si allunga. Bitter Sweet prenderà il posto de Il segreto.

Il segreto non va in onda– Al posto della soap spagnola vedremo quindi un altro episodio di Bitter Sweet che darà poi la linea a un film dell’estate di Canale 5 in onda alle 16,50 circa. Questa estate Mediaset ha scelto di non spostare Il segreto in pre serale al posto di Caduta Libera. Come aveva chiesto Gerry Scotti, probabilmente la rete ha capito che non dare un quiz al pubblico, e aspettarsi poi a settembre ottimi risultati, non era cosa accettabile. Per cui il quiz di Scotti andrà in onda per tutta l’estate.

QUANDO TORNANO IN ONDA IL SEGRETO E BEAUTIFUL? LE NEWS

Quando ritorneranno in onda Il segreto e Beautiful? Stando alle ultime news relative alla programmazione di Canale 5, le due soap dovrebbero tornare il 26 agosto 2019.