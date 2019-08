Beautiful anticipazioni,la soap si ferma: cosa succederà dopo la pausa estiva?

Oggi 2 agosto 2019 ultima puntata, almeno per ora, di Beautiful. La soap americana infatti si ferma per qualche settimana e torna alla fine del mese di agosto su Canale 5. Siete curiosi di sapere che cosa succederà dopo l’estate? E allora ecco per voi le anticipazioni che ci rivelano proprio i dettagli con la trama delle prossime puntate. Possiamo già dirvi che ci sarà una story line davvero intricata e ricca di mistero che vedrà ancora una volta protagonisti Hope, Liam e Steffy ma in particolare la figlia di Brooke…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI PUNTATE FINE AGOSTO 2019: ECCO COSA SUCCEDERA’

Le puntate di Beautiful in onda nell’ultima settimana di agosto ci porteranno di nuovo in aula: il giudice dovrà decidere che cosa fare con l’affido di Will e la guerra, tra Katie e Bill, andrà ancora avanti. In questa storia, visto che Brooke si schiererà dalla parte di Bill, tra lei e Ridge ci saranno delle complicazioni…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: LIAM E HOPE PERDONA LA PICCOLA BETH

Ma la story line più interessante, che si svilupperà dopo l’estate sarà quella che vedrà Hope protagonista. Lei e Liam infatti si troveranno in vacanza su un’isola quando la giovane figlia di Brooke inizierà ad avere dei dolori molto forti. Lei e Liam capiranno che è arrivato il momento del parto ma le cose non andranno bene. La bambina nascerà e sarà chiamata Beth ma, poche ore dopo la nascita, morirà. O almeno così sembrerebbe. Sin da subito infatti sapremo che la piccola non è davvero morta…Da qui si aprirà una lunghissima story line che ci farà compagnia per diversi mesi.

Tutto questo provocherà come potrete immaginare anche diversi problemi nel matrimonio di Liam e Hope che arriveranno persino a chiedere l’annullamento…Ma scopriranno quello che è successo alla piccola? Probabilmente le puntate italiane con questi sviluppi andranno in onda nel 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: DOPO LA PAUSA ESTIVA DUE NUOVI ARRIVI

E nelle prossime puntate di Beautiful arriveranno un vecchio protagonista, che però avrà un nuovo volto, Thomas Forrester e Flo. Entrambi avranno qualcosa a che fare con la scomparsa della piccola Beth…