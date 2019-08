Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Ferit e Deniz riescono a smascherare Hakan?

Grandi notizie per i fans di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore: la soap turca infatti non si ferma per la pausa estiva ma raddoppia! Da lunedì infatti i telespettatori che seguono Bitter Sweet potranno stare in compagnia di Nazli, Ferit e di tutta la compagnia dalle 14,45 alle 17 circa. Non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio quello che succederà nella prossima puntata della soap di Canale 5. Pronti per scoprire le ultime news? Ecco tutti i dettagli per voi. Iniziamo dalla trama della puntata in onda il 5 agosto 2019.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 5 AGOSTO 2019

Ferit è sempre più convinto che il colpevole dell’incidente sia Hakan e aspetta delle risposte dalla polizia. Hakan va da lui per fargli capire il contrario. Ma tra i due non corre buon sangue per cui anche questa volta lo scontro è ibevitabile…Demet fa rapire Asuman per parlarle. Asuman dopo le minacce di Demet va da Deniz per scusarsi con lui per tutto quello che ha fatto. Hakan va da Celal e lo minaccia per fargli prendere la colpa dell’assassinio di Demir e Zeynep. Ma a quanto pare non ci sono delle prove che possano dimostrare che sia stato lui…

Dopo aver fatto visita a Celal, Nazli e Ferit capiscono che non può essere stato lui ad uccidere Demir e Zeynep. Intanto Hakan rivela a Demet che l’omicidio di Salih era una farsa per testare la lealtà di sua moglie. Nel frattempo, Engin scopre che il giorno dell’uccisione di Demir e Zeynep, una guardia ha visto un uomo nascondere qualcosa sotto la macchina dei coniugi. Hakan decide di far espatriare Resul per sicurezza… Ma basteranno le precauzioni prese da Hakan a evitare che Ferit riesca a capire quello che è successo realmente?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda il 5 agosto 2019 su Canale 5.