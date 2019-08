Una vita anticipazioni: Reira tornerà ad Acacias 38 con il bambino di Blanca?

Tutti pronti a scoprire che cosa troverà Reira all’indirizzo del dottore che Blanca è riuscita a rubare a sua madre. Ma purtroppo, come leggerete nelle nostre anticipazioni, non ci sono buone notizie. Le anticipazioni di Una vita che ci svelano la trama della puntata in onda domani 8 agosto 2019, ci raccontano quello che sta per accadere ad Acacias 38. Reira, dopo aver scoperto l’indirizzo del dottore al quale Ursula scrive, è partito con la speranza di poter trovare il piccolo Moises. Ma per lui non ci sono buone notizie….Silvia ha dato ad Arturo la lettera di Elvira e l’uomo, dopo aver letto le parole di sua figlia, sembra essere intenzionato a cambiare idea sul suo futuro…Ma lo farà davvero? Intanto Celia scopre che la visita di sua cugina ha uno scopo diverso da quello che Lucia ha dichiarato.

E adesso scopriamo le anticipazioni per la puntata di domani, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 8 AGOSTO 2019

Silvia torna ad Acacias e consegna ad Arturo una lettera di Elvira. Blanca abbraccia Ursula in strada e scopre così l’indirizzo del dottor Pallero con questa mossa quindi può permettere a Reira di andare a cercare l’uomo per capire se è lui che si occupa del piccolo Moises. Quando Riera giunge sul posto, scopre che il medico è stato misteriosamente assassinato da due ladri e che il bambino che aveva con sé è sparito nel nulla. Purtroppo ancora una volta Ursula sembra essere arrivata prima di Diego e Blanca…I Palacios tornano dal loro viaggio a Parigi. Lo zio Joaquin scrive a Celia e le fa sapere che Lucia è fuggita da Salamanca senza il suo consenso.

Blanca e Diego aspettano Reira sperando che possa portare buone notizie e la ragazza inizia anche a fantasticare sulla sua vita insieme al piccolo Moises. Ma quando Reira arriva è ferito e non ha buone notizie per loro…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 8 agosto 2019 su Canale 5.