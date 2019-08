Una vita anticipazioni prima serata: Inigo è davvero sposato? Moises è morto?

Cosa succederà nella prossima puntata di Una vita? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap in onda domani 10 agosto 2019 su Rete 4. Vi ricordiamo che Una vita sarà la sola soap a non andare in ferie, se così possiamo dire. Una vita infatti ci aspetta anche il 12 agosto 2019 su Canale 5 e sarà la sola soap a restare in onda mentre andranno in pausa Beautiful e Il segreto ( già sospese dal 5 agosto) e anche Bitter Sweet che non sarà trasmessa per tutta la settimana di Ferragosto.

Ma torniamo ad Acacias 38: che cosa sta per succedere? A quanto pare la partenza di Leonor e Inigo sta per essere rimandata perchè succede qualcosa che la ragazza non si sarebbe mai aspettata…Pensava di sapere tutto su Inigo e invece sta per scoprire una cosa che mai avrebbe pensato…Nel frattempo Diego cerca ancora di capire che fine abbia fatto il suo bambino…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN PRIMA SERATA IL 10 AGOSTO 2019

Quando Leonor, Iñigo e Flora stanno per andarsene, arriva nel quartiere Eva, una donna che sostiene di essere la moglie del giovane Barbosa. Leonor scappa appena si rende conto che Iñigo potrebbe essere il padre di Nacho, il figlio di Eva. Jacinto ha nostalgia delle sue pecore. Ursula organizza una cena in casa sua, alla quale partecipa persino Lucia, e svela ai suoi vicini che Blanca e la defunta Olga sono il frutto di una violenza che ha subìto. Per Ursula è arrivato il momento di raccontare quello che le è successo quando era in Russia anche se i ricordi le fanno molto male prova a spiegare il perchè di tante cose…

Diego segue la pista che gli ha indicato Felipe per ritrovare Moises ma ritrova un cadavere. Poco dopo, la polizia fa irruzione da Ursula per arrestare Samuel…Che cosa si è inventata questa volta la Dicenta?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 10 agosto 2019 su Rete 4 in prime time. Buona visione a voi!