Una vita anticipazioni, si torna lunedì: Diego scopre chi ha davvero ucciso suo padre e quando è morto?

Colpo di scena ad Acacias 38 con la Guardia Civile in casa di Ursula. Tutti pensavano che sarebbe stata arrestata la donna, finalmente accusata di tutto il male fatto. E invece no: a finire in carcere è Samuel con l’accusa di aver ucciso suo padre. Ancora una volta Ursula sembra averla fatta franca. Ma che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il 12 agosto 2019? Innanzi tutto vi ricordiamo che Una vita sarà la sola soap ad andare in onda nella settimana di Ferragosto mentre anche Bitter Sweet si prenderà una settimana di pausa. Per cui non ci resta che raccontarvi quelle che sono le ultissimissime da Acacias 38. Diego deciderà di fidarsi di suo fratello per quello che riguarda la morte di Don Jaime? Felipe troverà il modo per dimostrare che non è stato lui a ucciderlo? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di lunedì, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DEL 12 AGOSTO 2019

Diego è distrutto dalla notizia della morte di suo padre e non riesce a credere che sia stato Samuel. Si sfoga con Blanca che cerca di farlo ragionare ma non è semplice. Felipe torna per dare notizie: tutte le prove sembrano dimostrare che sia stato Samuel a uccidere Don Jaime. Ma l’avvocato e Blanca non credono che sia stato il giovane a fare del male a suo padre…

Mentre Ursula cammina insieme a Carmen per le vie di Acacias 38 viene aggredita verbalmente da Diego che le vomita addosso tutto il suo odio dicendo di crederla colpevole per l’omicidio di Don Jaime…La Dicenta ovviamente, recita la sua parte come sempre e finge di non sapere nulla di quello che è successo e si dispera dal dolore per la perdita di suo marito…

Mentre Esteban giura ad Arturo che non farà nulla per tentare di separarlo da Silvia, quest’ultima viene rapita da un uomo misterioso. Su consiglio di Celia, Lucia decide di tornare a Salamanca al fine di chiarire con il padrino Joaquin i contrasti sorti. Felipe intanto cerca di capire quelle che sono le prossime mosse che Arturo vuole fare: ha ancora paura che sia intenzionato a togliersi la vita…

Vi ricordiamo quindi che Una vita ci aspetta il 12 agosto 2019 con una nuova puntata da non perdere.