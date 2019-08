Una vita anticipazioni: Blanca e Samuel scoprono tutta la verità su Jaime e ritrovano il piccolo Moises?

Blanca purtroppo deve fare i conti con una verità che non avrebbe mai pensato di scoprire. Pensava che Ursula fosse la responsabile di tutto il male che le è accaduto ma, grazie alle indagini di Reira scopre che Samuel è sempre stato dalla parte della Dicenta. Questo quindi cambia tutte le carte in tavola perchè se ha potuto prenderle anche suo figlio, avrebbe potuto anche fare del male a suo padre. Ma qual è la verità sulla morte di Don Jaieme? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 14 agosto 2019.

Blanca vuole ancora credere che Samuel non sapesse tutto e spera che Reira riesca a capire cosa sia realmente successo a suo figlio e anche al padre di Diego. Felipe prova ad aiutare Arturo con Silvia ma nessuno sa che la donna è stata rapita e sta rischiando la vita… Vediamo quindi quelle che sono le ultime news da Acacias 38 con le anticipazioni per la puntata di domani, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 14 AGOSTO 2019

Sicuro che dietro la sparizione di Silvia ci sia dell’altro, Arturo chiede a Liberto di contattare Esteban. Lucia annuncia ai vicini che sta per ritornare a Salamanca. Blanca racconta a Leonor che Samuel è in carcere per l’omicidio di Jaime, a causa di un fermacarte di sua proprietà ritrovato accanto al corpo dell’anziano. In realtà Samuel aveva fatto del male a suo padre a mani nude, come mai quindi l’arma del delitto è un’altra? Forse è stata Ursula a manipolare tutto e forse quando Samuel aveva aggredito suo padre, l’Alday non era ancora morto? Tutte domande alle quali si dovrà dare una risposta per capire cosa sia realmente successo a don Jaime. Liberto si schiera dalla parte del giovane Alday. Cesareo dà a Flora una pista per rintracciare l’Indiano. I domestici intanto hanno organizzato una festa per lui ma non sembra essere molto contento e anzi, non fa altro che criticare…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 14 agosto 2019. Vi ricordiamo che la soap andrà in onda anche il 15 agosto nel giorno di Ferragosto!