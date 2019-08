Una vita in onda anche a Ferragosto, le anticipazioni: Blanca riesce a capire dov’è suo figlio?

Una vita non si ferma: la soap spagnola va in onda anche a Ferragosto e stiamo per raccontarvi quello che succederà nella puntata in onda il 15 agosto 2019 su Canale 5. Forse sarete al mare o in montagna visto che si tratta di un giorno di festa ma Mediaset non varia la programmazione e continua la messa in onda di Una vita. Facciamo quindi il punto della situazione: Samuel è stato portato in carcere con l’accusa di aver ucciso suo padre. Il giovane Alday sa che ha ucciso Jaime ma non lo aveva fatto nel modo in cui adesso viene descritto. Non ha colpito suo padre con nessun oggetto e inizia a credere che, dopo aver litigato con l’uomo, Jaime forse era ancora vivo. Se così è stato, Ursula come sempre ha macchinato contro di lui arrivando a sbarazzarsi di Jaime per poter poi usare Samuel a suo piacimento minacciandolo di rivelare questa verità. Samuel riuscirà a dimostrare la sua innocenza? Il tempo stringe anche perchè Diego pensa che suo fratello sia un assassino e Bloanca e Reira hanno capito che forse il giovane Alday non ha mai raccontato la verità sul giorno in cui è nato il piccolo Moises, anzi…Blanca inizia a credere che a prendere suo figlio siano state le persone che hanno assaltato la loro carrozza…Inoltre Blanca ha parlato con Carmen che è convinta del fatto che sia stata sua madre a uccidere Jaime…

Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38 e le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda a Ferragosto.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 15 AGOSTO 2019

Samuel, il giorno successivo, ricorda che il fermacarte indicato come arma del delitto era presente in casa durante il soggiorno di Cristina Novoa, successivo alla morte di Jaime. Spiegatagli la situazione, il giovane chiede a Liberto di introdursi in casa di Ursula per cercare una fotografia dove appare la “santona”, in grado di rimetterlo in libertà. Ramon, con una serie di scuse, cerca di annullare la sua presenza alla festa patronale. Si scopre intanto che Silvia è stata sequestrata da Blasco, un suo vecchio nemico.

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Una vita