Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: cosa succederà dopo la pausa di Ferragosto?

Tornano le nostre anticipazioni di Bitter Sweet e anche se oggi, 15 agosto 2019, nel giorno di Ferragosto la soap turca non va in onda ( come per tutta la settimana) noi vi teniamo compagnia con le ultime news. Che cosa accadrà nelle prossime puntate di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda a fine agosto? Innanzi tutto vi ricordiamo che la serie, andata in onda come una fiction in patria, in Italia invece viene usata da Canale 5 come una soap, quindi frammentata e divisa in tanti piccoli episodi. In ogni caso alla fine dell’estate vedremo l’epilogo della soap, e scopriremo come andrà a finire tutta la vicenda.

Ma in particolare, che cosa succederà subito dopo la pausa estiva? Lo scopriamo parlandovi della story line che riguarda Demet e Hakan, i due cattivoni della soap. Demet e Hakan, grazie alla morte dei genitori del piccolo Bulut hanno avuto il 48% delle azioni, visto che hanno poi anche ricevuto l’affido del piccolo ma le cose stanno per cambiare….Scopriamo i dettagli…

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: DEMET SCOPRE CHE SUO MARITO E’ UN ASSASSINO?

Demet ha fatto tante azioni cattive ma non è mai arrivata a fare del male a nessuno. E non sa tutto quello che suo marito ha fatto a sua insaputa. Demet infatti non immagina che sia stato Hakan a ordinare l’omicidio dei genitori del piccolo Bulut e, quando lo scopre, resta scioccata. Non riesce a credere che suo marito sia arrivato a tanto. L’uomo le rivela che lo ha fatto solo perchè voleva offrirle un futuro diverso, maggiori sicurezze. Tutte cose che però adesso sono venute a mancare perchè Nazli e Ferit hanno avuto l’affido del piccolo Bulut. Hakan quindi minaccia sua moglie e le dice che le farà del male se dirà la verità su tutta questa vicenda. Dement molto provata dalla scoperta che ha fatto e caccia suo marito di casa.

Ma cosa succederà adesso, Demet avrà la voglia di dire a Ferit quello che è successo davvero oppure continuerà a proteggere suo marito, anche se adesso sa come sono andate realmente le cose?