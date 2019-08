Il segreto anticipazioni prossime puntate: cosa vedremo a settembre 2019?

Il segreto non sta andando in onda in questi giorni ma i fans della soap spagnola non vedono l’ora di seguire le puntate in onda nel mese di settembre 2019. E per i più curiosi arrivano le anticipazioni che ci rivelano quello che accadrà nelle prime puntate subito dopo la pausa. Il segreto infatti come probabilmente saprete, andrà in onda dal 26 agosto 2019. Noi vi raccontiamo quello che accadrà nelle puntate in onda i primi di settembre. Pronti per scoprire tutto quello che sta per succedere a Puente Viejo?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: L’ADDIO DI FE A PUENTE VIEJO E LA NUOVA VITA DI MAURICIO

Come vi abbiamo già raccontato nelle ultime anticipazioni, Fe non morirà. Ma ci sarà comunque un doloroso addio. Già perchè l’unico modo per salvare Fe è quella di farla partire per l’America ma Francisca deciderà di aiutare Mauricio solo se lui resterà a Puente Viejo. Vedremo quindi il doloroso addio tra i due innamorati e Mauricio sarà costretto a iniziare una nuova vita senza la donna che ama. Ancora una volta Mauricio obbedirà al volere di Francisca e sarà condannato a fare tutto quello che lei chiede.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI SETTEMBRE 2019: ELSA E ALVARO SI SPOSERANNO?

Nelle prime puntate de Il segreto in onda nel mese di settembre 2019 vedremo come Alvaro si avvicinerà a Elsa. Tra i due si instaurerà un rapporto molto forte tanto che presto si fidanzeranno anche se Isaac continuerà a credere che il dottore nasconda qualcosa. Elsa invece sembra fidarsi ciecamente di Alvaro…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: DON ANSELMO SI SUICIDA?

Ci sarà un clamoroso colpo di scena per quello che riguarda la story line legata alla morte dei due Molero. Infatti don Berengario dirà a Don Anselmo quello che è successo e il sacerdote si lascerà sconvolgere da questa rivelazione. Arriverà persino a credere di aver messo a rischio la vita delle persone a lui care con delle rivelazioni che ha fatto alle forze dell’ordine. Una cosa così travolgente per lui da portarlo persino a pensare di togliersi la vita…