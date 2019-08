Il segreto torna il 26 agosto: scopriamo cosa succederà da domani a Puente Viejo

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto con le trame delle prossime puntate della soap in onda su Canale 5. Il segreto ha fatto una bella pausa estiva ma adesso è arrivato il momento di tornare in onda su Canale 5 alle 15,30 nella classica collocazione del pomeriggio. Si cambierà poi dal 2 settembre quando tornerà in onda Pomeriggio 5. Cosa accadrà quindi nelle puntate che andranno in onda dal 26 agosto al 30 agosto 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo, eccole per voi!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: ECCO COSA SUCCEDERA’ DAL 26 AGOSTO AL 30 AGOSTO

Il pubblico si sta ancora chiedendo che cosa ne sarà di Fe: la ragazza come vedremo, si riprenderà dopo l’operazione. Ma Mauricio farà credere a tutti che sia morta. IN realtà sta bene e il capomastro vorrebbe che partisse per l’America dove potrebbe essere al sicuro. Ma per farlo ha bisogno dell’aiuto di Donna Francisca….

Alvaro ed Elsa si baciano, ma decidono di non dare un nome al loro rapporto. Antolina apprende che l’uomo con cui stava parlando Isaac è Agapito, un investigatore privato. Pur di non parlare con la guardia civile, Berengario finge un malore poco prima dell’interrogatorio con Cifuentes. Francisca obbliga Fernando a spiare Maria e Roberto.

Saul deve dire a Julieta che Fe è morta ma sa che tutto questo potrebbe far peggiorare le sue condizioni di salute. Infatti Julieta prende malissimo questa notizia e la sua reazione lascia il giovane molto scosso. Julieta non ha ancora voluto raccontare a nessuno quello che le è successo con i Molero…

Meliton vuole partecipare al concorso di miglior Alguacil dell’anno. Fe accetta di andare in America da Rosario e Prado, ma cerca di far capire a Mauricio che vuole avere anche lui al suo fianco. Elsa interrompe una furiosa discussione tra Isaac e Alvaro. Quest’ultimo, poco dopo, racconta alla ragazza una versione distorta di quanto realmente accaduto. Francisca vuole offrire dei soldi a Roberto per spingerlo a lasciare Puente Viejo, abbandonando così Maria, Esperanza e Beltran.

Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate de Il segreto in onda nell’ultima settimana di agosto 2019 su Canale 5.