Beautiful anticipazioni: arriva la decisione del giudice sull’affido del piccolo Will

Grande attesa per Bill e Katie che non sanno ancora che cosa succederà a Will: quale sarà la decisione presa dal giudice? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful in onda il 28 agosto 2019. Dopo la lunga pausa estiva che ha contribuito ad aumentare la distanza tra le puntate americane della soap e quelle in onda in Italia, Beautiful torna da dove avevamo lasciato i nostri protagonisti. La guerra tra Bill e Katie è solo all’inizio e lo stesso vale anche per Steffy e Hope che devono cercare, dopo la decisione presa da Ridge, di trovare un punto di incontro per quello che riguarda il loro lavoro alla Forrester ma non sarà affatto facile. Nel frattempo dopo la testimonianza di Liam, Katie, Thorne e Ridge, il giudice che sta curando il caso, sembra essere pronto a dire la sua in merito alla custodia del piccolo Will. Il bambino ovviamente non ha nessuna intenzione di lasciare la sua mamma e spera che il giudice dia a lui la possibilità di restare al fianco di Katie e di Thorne che sono il suo punto di riferimento. Ma vediamo quelle che sono le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, ecco le ultime news per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 28 AGOSTO 2019

Bill non ha risparmiato colpi bassi alla sua ex moglie. E nel corso dell’udienza per l’affido del piccolo Will ha parlato al giudice dei problemi di alcolismo che Katie ha avuto un passato. Forse però l’imprenditore ha dimenticato tutto quello che ha fatto lui ai suoi figli, incluso il fatto di aver fatto l’amore con Steffy, la moglie di suo figlio e sua nuora…Ma a quanto pare Bill riesce a vedere solo quello che fa comodo a lui. Katie non si aspettava forse un colpo basso da parte del suo ex ma sapeva che Bill sarebbe stato disposto a tutto visto che per lui questa è una vera e propria guerra. Adesso la parola spetta al giudice che dovrà decidere, dopo aver dato la parola a tutti, quale soluzione sia meglio per il piccolo Will.

Nel frattempo alla Forrester Steffy e Hooe guardano insieme dei bozzetti…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 28 agosto 2019. La soap ci aspetta come sempre alle 13,40 e a seguire andrà in onda Una vita.