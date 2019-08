Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Demet riuscirà a incastrare Hakan con le sue registrazioni?

Hakan pagherà per aver ucciso i genitori del piccolo Bulut o la farà franca? E che cosa succederà adesso che nella vita di Ferit è tornata anche Pelin, la sua ex? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani 29 agosto 2019. Hakan sta usando anche Pelin che decide quindi di ascoltare il suo consiglio e parlare con Ferit. Ma non sa che anche lei è una pedina nelle sue mani…Demet dal canto suo non sa che cosa sta succedendo e non immagina quello che è successo…Hakan però con le sue parole ha manipolato Pelin e adesso spera che la donna possa avere di nuovo una certa influenza su Ferit…Non ci resta che scoprire quello che accadrà nella prossima puntata, ecco per voi le anticipazioni di Bitter Sweet.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 29 AGOSTO 2019

Nazli invita a casa Pelin per capire che intenzioni abbia con Ferit. Cihan sta cercando di far fare nuovi investimenti a Ferit così che Hakan possa rovinarlo. Demet, sempre più disperata, trova un registratore e mette in atto il suo piano: fa confessare tutto ad Hakan mentre lei lo registra. Ma che cosa vuole fare Demet con questa registrazione, andrà alla polizia o la darà a Ferit?

Non ci resta che seguire la puntata di Bitte Sweet in onda domani su Canale 5! Vi ricordiamo che per questa settimana la soap andrà in onda come sempre alle 14,45 subito dopo Una vita. Tra l’altro, stando a quelle che sono le ultime news sul palinsesto di Canale 5, sembrerebbe che Barbara d’Urso non torni il 2 settembre come previsto ma che il programma vada in onda successivamente. Quindi Bitter sweet, sempre che non ci siano altri cambiamenti, dovrebbe andare in onda anche i primi dei settembre nella stessa collocazione.