Il segreto anticipazioni: cosa farà Roberto dopo la proposta di Francisca?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nella puntata in onda domani 29 agosto 2019? Lo scopriamo con le ultime news da Puente Viejo che ci rivelano proprio quello che accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola. Francisca e Fernando hanno intenzione di liberarsi di Roberto e pensano che l’uomo, con del denaro, possa decidere di lasciare Maria. Ma ignorano un fatto. Non sanno che Roberto non ha bisogno dei loro soldi…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 29 AGOSTO 2019

E’ chiaro a tutti che Isaac non si sia rassegnato in nessun modo e che la nuova amicizia che è nata tra Elsa e Alvaro non gli piaccia affatto. I due ex discutono ancora ma Elsa non ha intenzione di permettere a Isaac di intromettersi nella sua vita. Nella discussione c’è anche Alvaro che poi, rimasto da solo con Elsa, si scusa per i modi che ha usato con il suo ex. E lei si lascia convincere dalle parole del dottore che sta facendo di tutto per conquistarla.

Francisca e Fernando immaginano che ci sia un solo modo per allontanare Roberto da Maria. Come già il Mesia ha fatto con Gonzalo, i due credono che i soldi siano la sola strada. Per questo motivo, ignorando completamente il fatto che Roberto sia uno degli uomini più ricchi di Cuba, decidono di offrigli del denaro con una proposta: deve lasciare per sempre Puente Viejo e inoltre deve scomparire dalla vita di Maria.

A Puente Viejo, Meliton potrebbe avere un premio…Julieta è sempre più depressa e le sue amiche pensano a cosa fare per tirarla su. Le propongono quindi di fare una passeggiata e lei questa volta accetta. Matias e Marcela invece devono vendere il negozio di Fe. Non c’è fretta perchè pare che per la donna ci sia già il denaro per la sua partenza…Fe però non sa che il denaro è stato si dato da Francisca ma con una condizione che lei al momento non conosce…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani su Canale 5.