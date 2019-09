Il segreto anticipazioni: Don Berengario racconta la verità sull’omicidio dei Molero?

Raimundo sta cercando di fare il possibile per aiutare Fe e Mauricio ma non è lui a gestire il denaro di Francisca per cui non ha l’ultima parola. Che cosa succederà quindi alla coppia? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto e la trama della puntata in onda domani 4 settembre 2019. Fe vorrebbe partire per l’America ma sa che ha bisogno dell’aiuto di Francisca per cui si è arresa alla volontà di Mauricio. Ma le cose non sembra che andranno come i due si aspettano…

Vediamo quelle che sono le anticipazioni e la trama della puntata de Il segreto in onda domani.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 4 SETTEMBRE 2019

Raimundo ha cercato l’aiuto di Francisca ma la donna rifiuta…Mauricio a questo punto, pur di salvare la vita di Fe, pensa a una soluzione. Decide quindi di fare una nuova proposta a Francisca: se lei darà a Fe i soldi per andare negli Usa, lui resterà per sempre al suo fianco, e lavorerà per sempre per lei…Fe non vuole accettare l’idea di andare da sola negli Stati Uniti…

Antolina si rende conto del fatto che suo marito è ancora molto lontano da lei e non sa che cosa fare. Inizia a credere che forse, indagando su Alvaro e trovando dei punti deboli sul suo passato, possa fare qualcosa per allontanare per sempre Elsa dalla sua vita e da quella di suo marito.

Carmelo aveva promesso a Julieta di non dire nulla di quello che era successo con i Molero ma alla fine decide di informare tutti di quello che è realmente successo. Anche Don Berengario quindi deve ammettere di essere un assassino, anche se lo ha fatto solo per difendere la Ugarte…Saul e Severo vanno dal sergente per capire a che punto stanno le indagini…Severo pensa che non sia il caso di dire nulla alle forze dell’ordine e invita a Carmelo a tacere. Ma forse Don Berengario questa volta vuole agire in modo diverso…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 4 settembre 2019.