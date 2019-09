Indigestione di soap per il pubblico di Canale 5: andranno in onda tutti i giorni, gli orari

Inizia il nuovo “anno televisivo” ma Canale 5 torna alle vecchie abitudini: puntare sulle soap. Nell’era delle serie tv che arrivano da tutto il mondo, Canale 5 sceglie invece di mandare in onda tutti i giorni della settimana le soap che piacciono al suo pubblico ( eppure si è visto che provando a variare il genere, scegliendo anche Bitter Sweet, il pubblico risponde bene). Ma per l’inverno non si rischia! Da sabato 14 settembre quindi si parte alla grande con il palinsesto ” a tutta soap” che Canale 5 ha scelto per il fine settimana e non solo!

Vediamo quelli che saranno gli orari delle soap in onda nel fine settimana.

LE SOAP DI CANALE 5 IN ONDA AL SABATO: TUTTI GLI ORARI

Il sabato ancora una volta sarà quindi caratterizzato dalle soap di Canale 5 che andranno in onda prima di Verissimo, almeno fino a quando nel sabato della rete non arriverà lo speciale di Amici.

Nel dettaglio avremo:

-Beautiful in onda alle 13,40

-Una vita in onda dalle 14,10 alle 15,10

-Il segreto in onda a seguire fino alle 16,10

E poi il pomeriggio andrà avanti con Verissimo che torna regolarmente in onda il 14 settembre 2019.

LE SOAP DI CANALE 5 IN ONDA ANCHE ALLA DOMENICA: TUTTI GLI ORARI

Come vi abbiamo raccontato, Domenica Live anche quest’anno andrà in onda dalle 17,20 in forma ridotta quindi. E nella prima parte della domenica vedremo invece le soap di Canale 5. Per cui anche quest’anno Mara Venier se la vedrà con Beautiful, Una vita e Il segreto. La sua missione quindi non sarà particolarmente complicata!

Nel dettaglio la domenica pomeriggio avremo:

–Beautiful in onda alle 14

–Una vita andrà in onda dalle 14,30 con una puntata lunghissima che durerà fino alle 16,30 circa

–Il segreto arriverà dopo Una vita e darà la linea poi alle 17,20 circa a Domenica Live

Inoltre vi ricordiamo che Una vita al sabato andrà in onda, almeno per ora, anche su Rete 4 con l’appuntamento del prime time.