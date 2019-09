Il segreto anticipazioni: Antolina e Alvaro si alleano, Elsa pagherà le conseguenze?

Ultime notizie da Puente Viejo: cosa sta succedendo in Spagna e cosa vedremo nelle puntate della soap in onda a settembre 2019 su Canale 5? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto iniziando dalla trama della puntata in onda domani 11 settembre 2019. Come avrete visto negli ultimi episodi in onda in questi giorni, si è scoperto che Alvaro non è chi dice di essere ma è in realtà un impostore che ha ancora molti debiti da saldare ed è a caccia di una preda alla quale portare via tutto…Antolina ha scoperto che Alvaro nasconde un segreto grande grande e ha deciso di minacciarlo per ottenere quello che vuole…Nel frattempo in paese si ripresenta l’incubo Molero: proprio quando Julieta stava per dire a Saul quello che è successo realmente, un parente dei due uomini che hanno fatto del male alla ragazza arriva minaccioso…Intanto Don Anselmo è particolarmente turbato per la confessione che don Berengario gli ha fatto e sembra essere davvero turbato per quello che è accaduto. Maria e Roberto invece studiano un piano…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 11 SETTEMBRE 2019

Maria ha deciso di lasciare il paese ma non vuole che Francisca lo scopra. Per questo ha chiesto l’aiuto di Roberto. Insieme fingeranno di accettare le scuse di Francisca mentre invece organizzeranno la fuga per lasciare la Spagna…Antolina si presenta da Alvaro e lo minaccia dicendogli che ha scoperto tutto. Non ha intenzione di dire niente a nessuno ma lui dovrà aiutarla. Le vuole solo che Elsa lasci per sempre il paese. Per cui gli chiede di sposare Elsa e di andare via da Puente Viejo: in questo modo otterrà la sua dote e lei invece potrà riconquistare suo marito senza nessuna distrazione…

Il medico sembra costretto a dover obbedire accettando la proposta fatta dalla donna…Elsa intanto non immagina assolutamente di avere un nemico in casa…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 11 settembre 2019 su Canale 5.