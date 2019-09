Una vita anticipazioni puntata doppia al sabato: Diego vuole uccidere Samuel, lo farà?

Grande abbuffata di soap per il pubblico di Canale 5 nel fine settimana. Le soap di Mediaset infatti andranno in onda sia al sabato che alla domenica. E per i fans di Una vita ci sono grandi notizie: la soap spagnola infatti ci aspetta sia nel pomeriggio di sabato che in prima serata ma su Rete 4. Non ci resta quindi che scoprire cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita iniziando proprio dalla trama della puntata di domani 14 settembre 2019. Le nostre anticipazioni ci rivelano quello che accadrà nella puntata del pomeriggio della soap spagnola. Come avrete visto la story line più interessante riguarda il piccolo Moises e Samuel. L’Alday ha fatto in modo che il bambino si ammalasse con un solo scopo: quello di portarlo via per sempre a Blanca e di vendicarsi. Non ha mai perdonato alla donna la sua scelta e adesso urla vendetta. A quanto pare però il piano di Samuel è stato smascherato e adesso Blanca e Diego cercano il modo giusto per fare la mossa che l’uomo non si aspetta…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 14 SETTEMBRE 2019

Diego e Blanca pensano a quello che possono fare per impedire che Samuel scopra che ormai loro hanno capito tutto… Celia indaga sul rapporto tra Lucia e Samuel. Javier dà le prime lezioni ad Arturo ma, quando resta da solo con lui, approfitta della sua cecità per perlustrare casa Valverde. Il dottor Estevez, subentrato a Guillen, riesce a far guarire Moises. Tuttavia, Samuel ordine ad un infermiere di impedire a Diego e Blanca di portare via il neonato dall’ospedale.

Leonor spinge Flora a fare il primo passo con Peña, ma per la donna è l’uomo che deve agire se davvero la ama. Antoñito organizza una cena romantica per riavvicinarsi a Lolita ma l’arrivo inaspettato di alcuni giornalisti manda in malora la serata. Blasco viene condannato. Javier scambia la medicina di Arturo, in grado di ridonargli la vista, con un flacone d’acqua. Diego cerca di ammazzare Samuel, ma Blanca glielo impedisce.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 14 settembre 2019 nel pomeriggio di Canale 5. Vi ricordiamo che la soap spagnola ci aspetta dalle 14,10 alle 15,15 circa.