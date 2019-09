Beautiful anticipazioni: Brooke si farà perdonare da Ridge dopo aver “non baciato” Bill?

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda lunedì 16 settembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap americana. Come avrete visto negli ultimi episodi Brooke è stata messa di fronte alle sue responsabilità. Steffy infatti ha detto a suo padre quello che ha visto, il bacio tra la Logan e Bill. Brooke però, messa con le spalle al muro da suo marito, ha negato di aver contraccambiato il bacio di Bill dicendo di essergli totalmente fedele e di non aver mai pensato di tradirlo. Gli ricorda tutte le cose che hanno passato insieme, i momenti difficili superati e gli chiede di dimenticare e voltare pagina perchè in fondo, non è successo nulla. La parola adesso passa a Ridge: che cosa deciderà di fare, perdonerà sua moglie? Katie intanto, dopo aver saputo da sua sorella quello che è successo con il giudice, inizia a sentirsi in colpa e per questo decide di essere più serena nei confronti di Bill che però si stupisce di questo atteggiamento.

Non ci resta quindi che scoprire cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful, ecco per voi le anticipazioni.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 16 SETTEMBRE 2019

Brooke continua a ribadire il suo amore a Ridge. E gli ricorda che anche lui è innamorato di lei e che questa storia non può e non deve finire. Mentre la Logan cerca di riconquistare suo marito, che è ancora fortemente turbato da quello che è successo, alla Spencer succede altro. Bill sembra essersi reso conto che in fondo ha sempre provato dei sentimenti verso Brooke, sentimenti che non si sono mai affievoliti. Decide quindi di parlare di quello che sta provando con Wyatt che stenta a credere a quello che suo padre gli sta raccontando.

Nel frattempo, senza lasciarsi scappare nulla di quello che è successo tra Ridge e Brooke, Steffy torna a lavoro con Hope. Informa la ragazza della decisione che ha preso e cioè del fatto che Wyatt andrà a lavorare alla Forrester e avrà un ruolo chiave nel mondo del marketing. Hope sembra essere felice di questa notizia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 16 settembre 2019.