Il segreto anticipazioni: Roberto decide di restare in Spagna, Francisca cosa sta tramando?

Dopo una bella scorpacciata di soap alla domenica, si torna anche nel lunedì con le soap più amate di Canale 5. E Il segreto torna nella sua classica collocazione. Il segreto andrà in onda alle 16,20 subito dopo Uomini e Donne e darà poi la linea a Pomeriggio Cinque. Che cosa accadrà quindi a Puente Viejo? Avrete visto che negli ultimi episodi della soap spagnola, Alvaro aiutato da Antolina ha deciso di accorciare le distanze tra lui ed Elsa chiedendole di diventare sua moglie. Ma le cose non sono andate come il dottore si aspettava perchè la reazione di Elsa non è stata quella che lui si aspettava…Inoltre al momento la Laguna non immagina minimamente quello che sta succedendo tra Alvaro e Antolina e si vuole fidare di lui…

E adesso ecco per voi le anticipazioni e la trama della puntata de Il segreto in onda domani su Canale 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 16 SETTEMBRE 2019

Consuelo è ancora molto sconsolata per le condizioni di salute di Julieta e non sa più che cosa pensare. Elsa parla dei suoi problemi e di quello che sta succedendo con Alvaro. Elsa poi le consegna una lettera…

Saul vorrebbe fare del male a Pedro dopo le offese che l’uomo ha fatto a sua moglie. Ma Carmelo e Severo hanno un altro piano in mente e lo incontrano per dargli delle informazioni sui Molero, ovviamente si tratta di notizie false. Danno loro informazioni false a Pedro dicendogli che suo padre è scappato in Portogallo…

Il sergente Cifuentes, notando delle contraddizioni nei racconti di don Berengario e Carmelo, vuole fare chiarezza sulle morti dei Molero. Maria aspetta Roberto lontano da Puente Viejo, insieme a Esperanza e Beltran, per fuggire con lui a Cuba. Il cubano, però, non si presenta all’appuntamento. Che cosa è successo a Roberto, dietro la sua scomparsa potrebbe esserci lo zampino di Francisca? Elsa non immagina neppure lontanamente quello che Antolina e Alvaro stanno tramando dalle sue spalle.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 16 settembre 2019.