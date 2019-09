Beautiful anticipazioni: Katie cede con Bill dopo aver scoperto tutta la verità

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani 17 settembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Los Angeles. Avrete visto che negli ultimi episodi della soap molte bugie sono state svelate. Brooke ha scoperto che suo marito e il giudice che ha emesso la sentenza nella procedura dell’affidamento del piccolo Will si conoscevano…Questo ha portato la donna ad avvicinarsi a Bill e tra i due c’è stato un bacio. Bacio che è stato visto da Steffy che ha deciso di parlare subito dell’accaduto con suo padre. Ridge sconvolto da quello che è accaduto ha affrontato Brooke che però ha negato un coinvolgimento con il suo ex marito. Ma prima di parlare con Ridge la Logan a proposito di bugie, aveva voluto informare sua sorella di quello che è successo tra il giudice e suo marito. Katie, anche per paura che Bill possa scoprire tutto, ha deciso di cambiare radicalmente atteggiamento nei suoi confronti aprendosi a un nuovo legame con lui e con Will…

E che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Ridge perdonerà Brooke? Sembrerebbe proprio che Ridge si sia lasciato convincere dalle parole di sua moglie, ma questa tregua durerà molto o la Logan tornerà a commettere altri errori?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 17 SETTEMBRE 2019

Brooke e Ridge sembrano aver superato anche questo ostacolo mentre a pochi passi da loro, Katie cambia idea su quello che è il futuro del suo bambino. Dopo aver capito che il ruolo del giudice e di Ridge è stato fondamentale nella decisione sul piccolo Will, la Logan ha paura che Bill lo possa scoprire. Per questo ha deciso di cambiare le carte in tavola avvicinandosi al suo ex e facendogli capire che per il bene di Will lui può andare a trovarlo ogni qual volta lo desideri. Thorne non riesce a capire come mai sua moglie abbia improvvisamente cambiato idea. A quanto pare al momento neppure lui sa nulla…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 17 settembre 2019 come sempre su Canale 5 alle 13,40.