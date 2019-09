Il segreto anticipazioni: Fernando si vendicherà di Francisca facendo del male a Maria?

Che cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Puente Viejo e ci rivelano la trama della puntata in onda domani 20 settembre 2019. Avrete visto che Saul ha finalmente scoperto i motivi per i quali sua moglie è andata in depressione. Sconvolto per quanto accaduto, cerca di capire cosa sia adesso la cosa migliore da fare per proteggere questo grande segreto. Intanto Antolina e Alvaro continuano a tramare alle spalle di Elsa. Se Isaac con sua moglie non si era mostrato turbato per la proposta di matrimonio del dottore alla sua ex, con Elsa le cose cambiano totalmente. L’uomo infatti le chiede di non sposare il medico perchè il loro sarebbe un matrimonio privo di amore. Ma a quanto pare Elsa non la pensa affatto come lui. La ragazza neppure immagina quello che il medico sta tramando con la sua ex ancella…E adesso vediamo le anticipazioni, con la trama per la puntata di domani.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 20 SETTEMBRE 2019

Dopo aver parlato con Isaac, Elsa viene travolta da una serie di dubbi. Per lei il giorno del matrimonio ha un sapore amaro visto quello che le è successo in passato. Inizia quindi a tormentarsi, pensando che forse non sia il caso di accettare la proposta di Alvaro. Ma alla fine pensa che anche lei deve avere una seconda possibilità…

Saul dopo aver parlato con Carmelo e Don Berengario e dopo aver saputo quello che è successo con i Molero, cerca insieme a Consuelo di trovare una soluzione per il malessere di Julieta ma non sarà semplice…

Fernando che non è stupido si è reso conto che Prudencio sta indagando su di lui o che comunque lo sta tenendo d’occhio e chiede quindi spiegazioni al ragazzo. Prudencio gli dice che sta solo cercando di capire, su ordine di Francisca, se sia tutto apposto. Francisca però decide di agire e affronta il Mesia: vuole che lasci la villa il prima possibile. Come reagirà Fernando e tutto questo?

Brutte notizie per Meliton che pensava di portare a casa il premio come miglior sceriffo…Non ce l’ha fatta...Elsa ha deciso di accettare la proposta di matrimonio di Alvaro e non vede l’ora di dirlo a tutti…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani su Canale 5. Vi ricordiamo che anche questa settimana la soap di Canale 5 ci aspetta sia al sabato che alla domenica per un fine settimana all’insegna della soap!