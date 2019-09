Una vita anticipazioni sabato pomeriggio: Samuel sopravviverà dopo esser stato ferito a morte?

Doppio appuntamento come sempre al sabato con Una vita e non mancano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della soap in onda domani. Iniziamo con la trama della puntata di Una vita che vedremo il 21 settembre 2019 su Canale 5 alle 14,10. Come avrete visto i colpi di scena in questi ultimi episodi della soap spagnola non sono mancati: Silvia e Arturo stavano per diventare marito e moglie e iniziare una nuova vita insieme ma la gioia di questo giorno è stata spazzata via da una pallottola. Il colonnello per salvare la donna che ama si è messo davanti a lei facendole da scudo. Purtroppo per Valverde non c’è stato nulla da fare. Silvia in poche ore si è ritrovata a dover mettere via l’abito da sposa e indossare invece quello della vedova a lutto. Le amiche cercano di consolarle ma lei al momento pensa solo a come potrà vendicarsi.

Blanca ha di nuovo Moises tra le sue braccia ma anche in questo caso sta per succedere qualcosa che nessuno si aspetta. Il piano di Blanca e Diego andrà come loro si immaginavano oppure no? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38, eccole per voi.