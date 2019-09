Il segreto anticipazioni: Antolina minaccia Alvaro ma il dottore minaccia anche lei, che succederà?

Per fortuna Raimundo e Don Berengario riescono ad arrivare in tempo e salvano la vita di Don Anselmo che stava cercando di togliersi la vita…Sarà l’ultimo gesto estremo che cerca di compiere? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 24 settembre 2019. Come avrete visto alla fine il sacerdote non si è tolto la vita ma ha ancora i sensi di colpa per quello che sa sui Molero…Nel frattempo Julieta dopo le parole di Donna Francisca sembra essere cambiata, sta per succedere qualcosa ma cosa?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 24 SETTEMBRE 2019

Alvaro finge con Elsa di non avere i soldi per pagare la fattoria che tanto le piace. La Laguna si mostra comprensiva con il dottore e gli dice che non ci sono problemi perchè sarà lei a pagare. Ma Alvaro ovviamente, anche in questo caso, sta tramando contro di lei anche se la donna non lo immagina…

Isaac se la prende con Antolina per quello che è successo con Marcela. E le dice anche che se continua con questo atteggiamento nessuno le vorrà rivolgere la parola e resterà senza amici in paese. La donna però fa una scoperta ce la turba ancora di più. Per il momento Elsa e Alvaro, almeno stando a quello che ha capito, resteranno in paese anche dopo le nozze. Ma il piano del dottore è ben diverso…Antolina si fa minacciosa con Alvaro ma sta giocando con il fuoco…

Francisca intanto sembra essere molto soddisfatta per il lavoro che Prudencio ha fatto e si compiace per come stanno andando le cose. Anche senza Fernando si può stare tranquilli.

In paese si sta diffondendo la voce del possibile arrivo di un leone, ed effettivamente Tiburcio vuole portarlo a Puente Viejo per le cure. Gli abitanti del paese sembrano essere molto preoccupati. Saul torna a casa e trova Consuelo disperata, Julieta sembra essere scomparsa nel nulla, che fine ha fatto?

Queste le ultime notizie dal mondo del Il segreto, continuate a leggere le nostre news!