Beautiful anticipazioni: Brooke si lascerà sedurre dal cambiamento di Bill e lascerà Ridge?

Thorne inizia a credere che Bill abbia agito sapendo quello che faceva. Il marito di Katie inizia a credere che Bill si sia gettato appositamente dal balcone sapendo che non si sarebbe fatto nulla di grave ma sapendo anche che tutta la colpa sarebbe ricaduta su di loro. E’ questo il piano che Bill aveva in testa? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata in onda domani, domenica 29 settembre 2019. Vi ricordiamo che domenica Beautiful ci aspetta alle 14 con una puntata da non perdere. A seguire andrà poi in onda Una vita.

Ma torniamo a Los Angeles. Come avrete visto i medici hanno rassicurato Bill. Ha avuto solo un leggero trauma cranico, presto potrà anche lasciare l’ospedale e tornare a casa. Bill è felicissimo di avere intorno a lui le persone che ama, Katie e anche Brooke. E mentre lui si gode l’affetto di tutta la sua famiglia, Ridge si rende conto che potrebbe aver perso sua moglie per sempre. Nel frattempo Donna tornara a Los Angeles trova un regalo che le fa venire in mente strani ricordi…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 29 SETTEMBRE 2019

A differenza di quanto pensavano Thorne e Ridge, alla fine Bill non ha voluto fare nessuna denuncia contro di loro. Ma vuole una cosa: vorrebbe che Brooke capisse quanto per lui è importante. Le ribadisce tutto l’amore che prova per lei e le chiede di provare a dare una seconda possibilità al loro rapporto. Ridge si rende conto che potrebbe perdere sua moglie: quale mossa farà adesso?

Nel frattempo tra Donna ed Eric, l’intesa che c’è sempre stata, sembra essere tornata…

Tutti sembrano ammirare la decisione che Bill ha preso e pensano che forse una volta per tutte l’uomo sia cambiato. Brooke è piacevolmente colpita dalla decisione del suo ex mentre Ridge continua ad avere molti sospetti…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5.