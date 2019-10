Beautiful anticipazioni: Bill è pronto a riconquistare Brooke, ce la farà?

Eric sembra essere la persona più lucida in questo momento, in grado di capire che cosa sta succedendo realmente tra Bill e gli altri. E quando Brooke va da lui a raccontargli quello che sta succedendo, quello che Bill ha fatto, Eric non può che farle notare qualcosa di molto particolare. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda il 3 ottobre 2019 ci rivelano quello che sta per accadere a Los Angeles. Eric, parlando con Brooke la esorta a stare in guardia. Bill da sempre sa come giocarsi le sue carte e forse anche in questo caso sta approfittando della situazione…Brooke invece pensa che il suo ex marito sia cambiato e che non abbia cattive intenzioni. La Logan si fa ammaliare dalle parole di Spencer mentre anche Ridge si mostra sospettoso. Lo stilista, nella stanza da letto di ospedale di Bill, gli fa notare che ha capito quello che è il suo gioco ma che deve lasciare Brooke fuori da questa guerra. Brooke è sua moglie…Ma Bill a quanto pare non ha nessuna intenzione di tirarsi indietro anzi…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 3 OTTOBRE 2019

Bill sa quello che vuole e parla con Justin di quelle che sono le prossime mosse da fare. Vuole a tutti i costi riavere Brooke approfitterà del fatto che Ridge in questo momento della storia è particolarmente fragile. La Logan invece potrebbe finalmente cedere alle sue lusinghe, succederà? Nel frattempo Bill viene dimesso dall’ospedale e può tornare a casa. Si prepara quindi alle prossime mosse da fare…Brooke si lascerà davvero conquistare da quello che per tutti è il nuovo Bill ma in realtà sembra essere agli occhi del pubblico lo stesso di sempre?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 3 ottobre 2019 su Canale 5. Vi ricordiamo che la soap andrà in onda alle 13,40 come di consueto!