Il segreto anticipazioni: Isaac incontra Alvaro, anche il segreto di Antolina è a rischio? Cosa dirà il medico?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nella puntata in onda domani 3 ottobre 2019? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Puente Viejo e ci rivelano la trama della puntata di domani. Come avrete visto Isaac si è messo in marcia per cercare Alvaro e avere un confronto con lui. Antolina è sotto choc perchè non si aspettava quello che è successo. Inoltre Isaac comunica solo con Matias e non parla con sua moglie da quando ha lasciato il paese. E’ questo il motivo che ha portato quindi la donna ad avere un faccia a faccia con Elsa che, dopo l’ennesima discussione, ha avuto un malore. Ma che cosa succederà adesso? Isaac troverà il dottore? Sembrerebbe proprio di si. Scopriamo quindi quello che sta per succedere.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 3 OTTOBRE 2019

Elsa sembra riprendersi dopo il malore che ha avuto. In ogni caso Matias, anche se pensa che sia stata male per lo stress degli ultimi giorni, vuole avvertire il medico per chiedere un suo parere.

Antolina è molto turbata dal fatto di non avere notizie di Isaac. Sa bene infatti che se suo marito trovasse Alvaro potrebbe succedere di tutto. Il medico infatti potrebbe persino dirgli quello che è il suo grande segreto. Ed effettivamente, quando Isaac incontra Alvaro, il dottore spiega subito che c’è una cosa che lui non sa. In cambio di questo grande segreto però il medico vuole essere libero di andare via…Alvaro chiede la sua libertà in cambio di una rivelazione che ha a che fare con Antolina.

Saul continua con il suo piano e, grazie all’aiuto di tutti prepara delle prove che dovrebbero dimostrare la definitiva innocenza di Don Berengario e di Carmelo. Il piano del marito di Julieta andrà a buon fine?

Mauricio, come richiesto da Francisca e Raimundo ha fatto le sue ricerche e inizia quindi a raccontare alla donna quello che ha scoperto sul conto del cubano. Francisca quindi organizza un piano per far si che Roberto resti faccia a faccia con lei. Vuole capire cosa stia tramando alle spalle di tutti. Vuole lasciare la Spagna con l’inganno? E Maria che cosa sa?

Francisca ha già un piano. Ha preparato una lettera di addio e vuole che Roberto la firmi.