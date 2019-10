Il segreto anticipazioni: Isaac annullerà il matrimonio con Antolina dopo le rivelazioni di Alvaro?

Isaac ha trovato Alvaro e a quanto pare potrebbe esser pronto ad ascoltare le sue parole. Lo farà? Antolina sta finalmente per essere smascherata? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 4 ottobre 2019. Come avrete visto negli ultimi episodi della soap spagnola è successo davvero di tutto ma di certo la story line più interessante è quella che riguarda Elsa. La ragazza è stata abbandonata da Alvaro e Isaac si è messo sulle sue tracce. Elsa si è resa conto che non sta soffrendo per amore ma solo perchè è stata ingannata. Nel frattempo Francisca, che ha capito cosa sta facendo Roberto, ha un piano in mente ed è pronta a fermarlo perchè nessuno può credere di ingannarla senza che lei se ne accorga…Non ci resta quindi che scoprire quello che succederà con le anticipazioni, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 4 OTTOBRE 2019

Isaac non voleva ascoltare le parole di Alvaro, credendolo un impostore. Ma alla fine ha deciso di farlo. Il medico gli ha parlato del piano di Antolina rivelando che la donna sapeva tutto. Isaac è sorpreso ma non più di tanto perchè sa di cosa sua moglie può essere capace. Adesso conosce parte della verità su questa storia e può tornare a casa soddisfatto. Ma che cosa farà con Antolina, potrebbe far annullare il matrimonio?

Maria trova in casa la lettera che ha scritto Roberto, la lettera tramite la quale il cubano la informa del fatto che ha lasciato Puente Viejo. La ragazza inizia a sospettare e fa bene visto che è stata Francisca a costringere l’uomo a scrivere la lettera…

Sembra che il piano di Saul funzioni come il ragazzo si aspettava e Carmelo quindi può anche informare don Berengario dei fatti accaduti…Marchena ha trovato un taccuino di Prudencio e scopre che il ragazzo vuole fare qualcosa di rischioso, lo mette quindi in guardia, di che cosa si tratta?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 4 ottobre 2019 su Canale 5 come sempre alle 16,10 subito dopo Uomini e Donne.