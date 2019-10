Una vita anticipazioni: il medico e Maria sono due truffatori, che cosa nascondono?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 6 ottobre 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio. Vi ricordiamo che Una vita ci aspetta domenica alle 14,30 circa e poi in prima serata invece si va in onda al martedì. Facciamo il punto della situazione: Trini ha scoperto di essere incinta ma non ha trovato il coraggio di dire a Ramon quello che sta succedendo. Nel frattempo Celia e Lucia stanno indagando per capire che cosa possa esser successo nel passato della famiglia della ragazza, che cosa significhi quella croce e che legame esiste tra lei e la famiglia del marchese…Samuel invece si sta indebitando mentre Liberto inizia a credere, insieme a Inigo, che il dottore non sia onesto con le persone che lo stanno aiutando. Infatti tra il medico arrivato da poco ad Acacias 38 e la sua domestica Maria, sembra esserci tutt’altro genere di rapporto. I due potrebbero essere marito e moglie?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 6 OTTOBRE 2019

Finalmente Trini ha raccontato a suo marito quello che sta succedendo. Ramon quindi è felice di scoprire che presto avrà un altro figlio! E adesso è arrivato il momento di dare la bella notizia al resto degli abitanti di Acacias 38…La rabbia delle donne di Acacias si riversa contro la “mendicante” Ursula, che riceve il supporto di padre Telmo. Samuel contatta l’usuraio Jimeno Batan per ottenere un grosso prestito; le banche intanto minacciano di pignorare l’appartamento di Acacias 38.

Iñigo sospetta che il dottor Higinio sia poco limpido, ma Leonor non gli crede. E infatti il fidanzato di Leonor fa bene a sospettare perchè Maria e il dottore hanno un passato da nascondere e soprattutto sembrano essere davvero due truffatori…Ursula viene consolata da Padre Telmo e Lucia che si prendono cura di lei. Non conoscono fino a che punto la donna si è spinta in passato e non immaginano quanto possa essere pericolosa…

Le vicine accolgono con gioia la gravidanza di Trini: Ramon si mostra troppo protettivo nei confronti della moglie.

Samuel accetta le condizioni di Jimeno Batan. Celia sprona Telmo a dire a Lucia di essere prudente con Ursula, che il sacerdote ha assunto come sua nuova domestica. La Alvarado scopre poi che il padrino Joaquin le farà presto visita ad Acacias.