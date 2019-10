Una vita anticipazioni: cosa nascondono il medico e Maria? Di chi è davvero figlia Lucia?

Grande festa ad Acacias 38 dopo la notizia della gravidanza di Trini, anche Lolita, appena rientrata dal suo paese, si congratula con sua suocera per il lieto evento. Trini non riesce a credere che Antonito le abbia rovinato la sorpresa…Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Iniziamo dalle anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani 7 ottobre 2019. Come avrete visto di certo molto interessante sarà la story line legata alla storia di Lucia e al suo passato. Che cosa sta nascondendo Joaquin? Celia e Felipe sono davvero pronti a indagare, che cosa scopriranno? E poi che cosa stanno invece nascondendo il dottore e Maria? Sono dei truffatori? Qual è il loro piano?

Ecco per voi le ultime notizie da Acacias 38 e le anticipazioni per la puntata di Una vita in onda domani alle 14,10 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 7 OTTOBRE 2019

Joaquin arriva ad Acacias: non mostra il minimo affetto per Lucia e ribadisce di essere andato lì solo per curare quell’affare che gli ha promesso Felipe. Durante una festa organizzata in casa di Higinio, Rosina scappa appena si ritrova davanti a Maria e incomincia a comportarsi in una maniera insolita. Servante diventa il volto della pubblicità del tonico.

Lolita ritorna a casa. Lucia e Flora non capiscono per quale ragione tutte le signore di Acacias odino così tanto Ursula. La Alvarado confessa poi a Telmo di nutrire sentimenti per lo sposatissimo Samuel. Celia e Felipe hanno intenzione di capire che legame ha Joaquin con la marchesa e vogliono scoprire se Lucia ha qualcosa a che fare con questa storia…Appena però si parla di questa storia, l’uomo sembra andare sulla difensiva. Felipe che conosce bene le persone che mentono e che non sanno come gestire la situazione, probabilmente capisce che c’è qualcosa in più da dire…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 7 ottobre 2019 su Canale 5.