Il segreto anticipazioni: Isaac smaschera Antolina e la lascia per sposare Elsa?

Isaac metterà fine al matrimonio con Antolina dopo tutto quello che ha scoperto? Ve ne parliamo nelle anticipazioni de Il segreto per la puntata in onda domani 8 ottobre 2019. Quando il falegname è partito alla ricerca di Alvaro, mai avrebbe pensato di tornare a casa con delle rivelazioni così sconvolgenti. E così mentre Antolina distrugge Elsa pubblicamente, Isaac si prepara a fare la sua mossa. Nel frattempo Prudencio ha iniziato a gestire la sua attività da strozzino anche se ha voluto precisare a Matias che non sarà il classico usuraio, che ha intenzione di dare del denaro solo a chi potrà ripagare il debito con dei leggeri interessi. Matias però non sembra essere molto convinto…Tra i primi clienti di Prudencio nel frattempo c’è Lola che diventerà molto presto una delle nuove protagoniste della soap…Intanto Maria cerca di capire che cosa è realmente successo a Roberto e forse si sta rassegnando all’idea che l’uomo sia andato via senza di lei…

Non ci resta quindi che scoprire quelle che sono le anticipazioni e la trama della puntata di domani con le ultime notizie da Puente Viejo.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 8 OTTOBRE 2019

Francisca non darà fastidio a Prudencio nella sua nuova attività ma ovviamente in cambio vuole qualcosa: deve essere i suoi occhi e le sue orecchie nel paese. Raimundo si rende conto che sua moglie sta tramando qualcosa ma non capisce di che cosa si tratta…

Mauricio che è nuovamente un uomo fedelissimo a Francisca, fa credere a Raimundo che la signora si stia occupando di un affare immobiliare. Nel frattempo Maria ha deciso di restare. Adesso Francisca può quindi concentrarsi sul suo vecchio nemico: nel mirino ancora una volta c’è il povero Severo…

Nonostante le prove a sua disposizione, il sergente decide di chiudere l’indagine. Il caso resta aperto ma la storia per lui finisce così…Saul e Julieta hanno lasciato il paese e sembra che al momento vada tutto bene. Irene e Carmelo però si rendono conto che Severo è molto turbato da qualcosa anche se non riescono a capire di che cosa si tratti...Ed ecco infatti che succede qualcosa che nessuno si aspettava: Severo deve chiedere un grosso prestito a Prudencio…

Per Isaac è tempo di analizzare i dati che dimostrano come sua moglie lo abbia preso in giro per molto tempo. Matias e Marcela sono costretti ad accettare un invito a cena da parte di Antolina che vuole chiarire tutto. Dal canto suo anche Elsa vuole un faccia a faccia con la donna. Isaac è pronto a sbugiardare Antolina, questa volta lo farà?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 8 ottobre 2019 su Canale 5.