Una vita anticipazioni: Lucia è innamorata di Samule, sarà lei la sua salvezza?

Torniamo ad Acacias 38 e come sempre dalla Spagna arrivano le ultime notizie che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5. Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 8 ottobre 2019? Come avrete visto i nuovi arrivati sono diventati protagonisti: padre Telmo e Lucia in particolare, regaleranno di certo ai fan della soap molti spunti. La ragazza sembra avere un passato ricco di misteri: Celia e Felipe hanno deciso di aiutarla a scoprire di cosa si tratta. Ma non solo: anche Padre Telmo potrebbe nascondere dei segreti. E chi di certo mente sono anche Maria e il nuovo dottore arrivato ad Acacias 38. L’uomo che da medico dovrebbe avere molto denaro, per spiegare che invece non ha tanti possedimenti, ha raccontato a tutti di spendere i soldi per le missioni che ha fatto in Africa. Ma siamo davvero sicuri che lui e Maria siano sinceri? Che cosa stanno nascondendo lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita? Iniziamo dalla puntata di domani della soap di Canale 5 che ci aspetta alle 14,10 nel pomeriggio e poi in prima serata su Rete 4.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 8 OTTOBRE 2019

Celia e Felipe tentano invano di scoprire da Joaquin il rapporto che aveva con i Marchesi di Valmez; appena si tocca l’argomento, l’uomo entra subito sulla difensiva. Nel frattempo, Lucia annuncia a Telmo di voler rinunciare all’assegno mensile dei Valmez. Padre Telmo però spiega a Lucia che Samuel potrebbe vedere questo gesto come una sorta di umiliazione e forse non è la cosa migliore che lei al momento possa fare.

Il parroco si reca dal priore Espineira e capisce che la chiesa è interessata più del dovuto ai soldi della Alvarado. Telmo vorrebbe anche scoprire per quale motivo i suoi superiori hanno deciso di capire che cosa faccia Lucia con il denaro…Telmo pensa che la sua nuova amica sia una buona cristiana e non si capacita dei dubbi che invece hanno gli altri…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 8 ottobre 2019 su Canale 5.