Il segreto anticipazioni: Antolina smascherata dal suo amante, che scusa inventerà adesso?

Che cosa deve fare realmente Severo con il denaro che ha chiesto a Prudencio? Che cosa ne sarà di Adela? E Isaac riuscirà a trovare l’uomo che ha messo incinta Antolina? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 14 ottobre 2019. Una settimana ricca di cose da raccontare e di colpi di scena. In particolare vedremo come i rivoltosi abbiano deciso di mettere in difficoltà Adela. La maestra si trova in una situazione molto complicata…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 14 OTTOBRE 2019

Donna Francisca fa in modo che Maria abbia tutti gli elementi per pensare che Roberto sia davvero a Cuba. Ed è per questo che alla ragazza viene recapitato un telegramma con le ultime notizie del cubano. Maria quindi può voltare pagina facendosene una ragione…Francisca, inaspettatamente, si schiera dalla parte di Adela e la difende…Riuscirà la donna a fare in modo che Adela possa svolgere tranquillamente il suo lavoro?

Julieta e Saul, intanto, fanno sapere di essere arrivati a Roma. I due ragazzi sono davvero in salvo e resteranno lontano dal paese?

Antolina e il dottor Zabaleta discutono di fronte a Dolores, che incomincia a farsi delle domande, anche lei adesso è portata a credere che forse la sua amica non le ha raccontato poi tutta la verità. Prudencio nota che Lola lo sta evitando e non riesce a capire quale sia il motivo. Francisca invita l’Ortega a concedere il prestito a Severo. Nel frattempo Isaac riesce a trovare l’uomo che ha avito dei rapporti con Antolina. Il giovane che tra l’altro ha anche problemi fisici, decide di aiutare Isaac raccontando la verità. Antolina non immagina che a Puente Viejo sta per arrivare il suo amante, che cosa farà vedendolo?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 14 ottobre 2019.