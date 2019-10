Beautiful anticipazioni: la giustizia di Bill colpisce Ridge, Brooke ne sarà conquistata?

Continua il piano di Pam per fare in modo che tra Eric e Donna ci sia un riavvicinamento. La donna ha tutte le intenzioni di distruggere il rapporto che c’è tra Eric e Quinn e pensa che Donna possa essere la persona giusta. Anche per questo motivo la fa assumere alla Forrester Creations pensando che più starà vicina a Eric, più avrà possibilità di fargli capire quanto stessero bene insieme…E nelle prossime puntate di Beautiful succederà qualcosa in questo senso? Lo scopriamo con le anticipazioni iniziando proprio dalla trama della puntata di Beautiful in onda domani 16 ottobre 2019.

Come avrete visto Bill ha deciso di non denunciare Ridge per quello che ha fatto con il giudice ma vuole far capire allo stilista quanto grande sia stato il suo errore. Lo definisce un criminale: per colpa sua ha perso la possibilità di passare il tempo con Will e il suo ruolo di padre è stato messo in discussione. Nonostante Bill abbia quindi le prove per dimostrare il famoso inciucio, decide di non farlo. Ridge però invita il suo nemico a smettere di giocare: non vuole essere stuzzicato. Bill però non accoglie l’invito di Ridge e non chiama la polizia. Spencer vuole solo una cosa: che il giudice intervenga e che la sentenza venga rivista. Non solo: davanti a tutti dichiara di aver preso questa decisione per dimostrare a Brooke quanto ci tiene a lei…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 16 OTTOBRE 2019

Liam e Wyatt parlano di come sia strano lavorare entrambi alla Forrester Creations quando Bill ha sempre parlato di cedere loro, un giorno, le redini del suo impero. Arriverà il giorno in cui Bill darà modo ai suoi figli di avere un posto nell’azienda di famiglia o dovranno ancora lavorare per la Forrester?

I due ragazzi però dovranno presto pensare ad altro. Infatti Thorne e Katie decidono di spiegare a entrambi i motivi per i quali alla fine Ridge abbia deciso di scambiare due chiacchiere con il giudice assicurandosi che la custodia del piccolo Will fosse data a Katie…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 16 ottobre 2019.