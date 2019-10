Il segreto anticipazioni: la confessione di Juanote salva Isaac dalle grinfie di Antolina?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nella puntata in onda domani 17 ottobre 2019? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Puente Viejo. Avrete visto negli ultimi episodi, che Isaac ha deciso di mettere fine al grande inganno di Antolina. E lo ha fatto rintracciando la sola persona che può raccontare tutta la verità su questa vicenda. Parliamo di Juanote, l’uomo che Antolina ha sedotto e poi abbandonato, solo nel tentativo di restare incinta e far credere a Isaac che il bambino fosse suo. Isaac infatti ha creduto, prima di sposare Antolina, che sia moglie fosse già incinta. Invece Antolina lo ha ingannato. E dopo le nozze, visto che tra lei e Isaac non ci sono mai stati rapporti sessuali, la ragazza ha dovuto concepire il figlio che realmente aspettava con un altro uomo. Ma quando il suo inganno si è fatto troppo grande, diceva di aspettare un figlio da sette mesi ma in realtà era incinta solo da tre, ha dovuto provocarsi l’aborto. Per il momento nessuno immagina che sia stata proprio Antolina a causare la morte del bambino che aspettava ma la prima grande bugia su questa vicenda è svelata.

Juanote infatti è arrivato a Puente Viejo con Isaac pronto a raccontare finalmente tutto.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 17 OTTOBRE 2019

Juanote, che non ha molto tempo da vivere, decide di raccontare a tutti quello che è successo con Antolina. E lo fa pubblicamente in modo che tutti sappiano di che pasta è fatta la donna. Isaac vuole lasciare sua moglie ed è necessario che tutti sappiano il motivo che ha per farlo. Antolina nel frattempo sembra essere scomparsa nel nulla. Il suo amante invece racconta tutti i dettagli della relazione che ha avuto con la donna.

Prudencio non riesce a capire i motivi per i quali Francisca pretende ancora di comandare sulle sue azioni e ne parla con Marchena. Sembra che non possa distaccarsi da lei…

Severo e Carmelo discutono. Il sindaco fa notare al Santa Cruz come sia cambiato nell’ultimo periodo e lo rimprovera: perchè non si fida più di lui? Ma che cosa sta succedendo davvero a Severo? Anche don Berengario si rende conto che tra i due amici sta succedendo qualcosa…Ma è Irene a portare le peggiori notizie: il pezzo del riso è crollato…

Maria è pronta a guidare le donne del paese nella nuova associazione al femminile…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 17 ottobre 2019.