Il segreto anticipazioni: per Isaac il matrimonio con Antolina è finita, lei come reagirà?

Come avrete visto nelle ultime puntate de Il segreto, dopo l’arrivo di Juanote a Puente Viejo, Antolina è scomparsa nel nulla. La donna non ha voluto affrontare il suo amante ed è scappata via senza lasciare sue tracce. Isaac però ha voluto che Juanote raccontasse a tutto quello che è successo con Antolina in modo da essere finalmente libero dalla donna e così è stato. Le anticipazioni della puntata de Il segreto in onda domani, 18 ottobre 2019, ci rivelano quello che sta per succedere e quello che accadrà in paese. Da non perdere anche la story line che riguarda Severo. Come avrete visto negli ultimi episodi l’uomo ha chiesto un prestito a Prudencio, convinto di poter ridare subito i soldi al ragazzo ma non sa che Francisca ha speculato con il riso comprandolo tutto e rivendendolo a un prezzo stracciato e per lui le cose si sono messe molto male…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 18 OTTOBRE 2019

Isaac non vuole sprecare neppure un altro giorno al fianco di sua moglie e non gli interessa sapere che fine ha fatto. Ha raccontato a Don Berengario tutto quello che è accaduto e per lui tanto basta. Il sacerdote ha ascoltato le parole di Juanote e pensa che questo matrimonio possa finire. Anche se ancora non ci sono però passi ufficiali, Isaac decide di voltare pagina. Chiede quindi a Elsa di passare il resto della sua vita con lui: l’ha sempre amata, il suo cuore è da sempre suo. Elsa accetta di essere la moglie di Isaac anche se questa storia non è ancora finita e se di Antolina non ci sono tracce? Pare proprio che Elsa non veda l’ora di stare con l’uomo che ama da sempre…

Per Severo e Irene ci sono solo cattive notizie: sono rovinati, non c’è molto altro da dire o da aggiungere. Carmelo, stanco per quello che è successo e deluso del fatto di non aver ricevuto l’appoggio dei suoi colleghi, decide di rassegnare le dimissioni.

Maria vuole dimostrare a tutti di non essere una marionetta nelle mani di Francisca e decide di invitarla a tenere un discorso in pubblico, con le donne dell’associazione. Una decisione discutibile che però nessuno si aspettava…

Lola decide di annullare l’ordine del vino per il suo matrimonio ma non dà molte spiegazioni in merito…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 18 ottobre 2019 su Canale 5.