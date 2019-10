Beautiful anticipazioni: il piano di Bill funziona, Brooke cederà?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, domenica 20 ottobre 2019? Come sempre ve lo raccontiamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap più vista di Canale 5. Come avrete visto nelle ultime puntate, Bill ha deciso di non denunciare Ridge. L’uomo dice di essere cambiato ma la sua, anche questa volta, è solo una tattica. Ha un chiaro obiettivo: si chiama Brooke Logan. Ma la donna sembra essere la sola a non rendersi conto di quello che Bill sta facendo. Persino Liam ha capito che suo padre ancora una volta sta macchinando qualcosa…Ridge che lo sospetta da settimane, non può fare nulla perchè Brooke sembra avere i paraocchi e andare solo verso una direzione…

Katie sembra schierarsi anche dalla parte di Bill nonostante Ridge si sia messo nei guai solo per aiutare lei e il piccolo Will. Anche lei si schiera quindi dalla parte dei figli di Bill che puntano il dito contro Ridge sottolineando che questa storia sarebbe potuta finire molto male se solo Bill avesse denunciato tutti. Lo scandalo era davvero dietro l’angolo..

E adesso ecco le anticipazioni per la puntata di domenica.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 20 OTTOBRE 2019

Quinn completamente fuori controllo per quello che ha sentito, arriva persino a minacciare Pam fisicamente. La Fuller infatti ha sentito dire a Pam che Eric dovrebbe stare al fianco di una donna come Donna e che probabilmente la fine della loro relazione è lo sbaglio più grande che il Forrester abbia fatto. E Quinn non può permettere che qualcuno insinui tutto questo…

Ridge, ancora molto scosso per tutto quello che è successo negli ultimi giorni, cerca di far ragionare Brooke e di farle capire che Bill non è cambiato ma che porta avanti come sempre le sue tattiche solo per arrivare a uno scopo…

Liam e Wyatt intanto, dopo aver scoperto quello che è successo, pensano che in questa storia le colpe vadano divise. Ma a differenza di suo fratello, Liam sembra comunque credere che alla fine Bill, come sempre, riuscirà a trarre qualche vantaggio da tutta la situazione.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domenica pomeriggio su Canale 5.