Beautiful anticipazioni: vecchi e nuove verità verranno a galla?

Tempo di Ringraziamento in casa Forrester e come avrete visto negli ultimi episodi di Beautiful, anche quest’anno si festeggia a casa di Eric. La famiglia si è riunita: c’è Donna, ci sono Brooke e Ridge, ci sono Sally e Wyatt ma ci sono anche Liam e Hope. Proprio Liam approfitta di questa occasione per ringraziare Steffy, ovviamente anche lei presente, per quello che ha fatto nell’ultimo periodo. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda domani 25 ottobre 2019 ci rivelano infatti che Steffy continuerà a cercare, nonostante tutto, un modo per avvicinarsi alla sua rivale in amore. Lo fa per il bene della piccola Kelly che presto avrà una sorellina o un fratellino…Intanto Bill progetta il suo futuro e sembra essere intenzionato a mettere in cantiere il progetto del grattacielo. Per Justin però questa non è una buona idea. A Los Angeles invece ha fatto ritorno Taylor che a quanto pare non approva la scelta di Liam di sposare Hope…

Per tutti i protagonisti della soap sarà presto tempo di nuove verità e rivelazioni che riguardano anche il passato, che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 25 OTTOBRE 2019

Ridge e Brooke dopo tutto quello che hanno passato insieme sembrano essere comunque molto uniti. Nonostante tutti gli sforzi fatti da Bill nelle ultime settimane, la Logan ha comunque scelto di stare al fianco di suo marito e di continuare insieme a lui questo percorso di vita insieme…La quiete della famiglia Forrester sta però per essere turbata dal ritorno in città di Taylor. La donna sembra stare meglio ha anche fatto delle cuore ma a quanto pare porta con sé una verità scomoda che potrebbe cambiare molte cose…

Taylor infatti decide di raccontare a Liam una cosa che non ha mai detto prima perchè convinta da Steffy a non farlo. Gli racconta quindi la verità sulla sparatoria e gli dice che è stata lei a sparare a Bill. Questo significa anche che Taylor sta per rivelare a Liam anche la verità sul patto che Steffy e Bill hanno fatto…Cosa succederà adesso?

Appuntamento a domani con la puntata di Beautiful del 25 ottobre 2019. Vi ricordiamo inoltre che la soap ci aspetta anche al sabato e domenica.