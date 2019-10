Il segreto anticipazioni: Elsa sta rischiando la vita? Di che cosa soffre e potrà guarire?

Severo deve fare i conti con quello che è successo nelle ultime settimane: decide quindi di dire a Irene che ha chiesto un prestito e che nemmeno la casa in cui adesso abitano è loro. La giornalista resta ovviamente sotto choc per la notizia. Ma che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 28 ottobre 2019? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Puente Viejo e che ci rivelano proprio quello che accadrà nelle prossime puntate della soap. Severo è sempre più convinto di avere le prove per dimostrare che c’è Francisca dietro al suo fallimento. Ma neppure il silos pieno di riso riesce a convincere Carmelo del fatto che dietro al fallimento di Severo ci sia la Montenegro…Che cosa succederà dunque nelle prossime puntate de Il segreto?

Scopriremo di che cosa soffre Elsa sempre più fragile e sempre più malata?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 28 OTTOBRE 2019

Irene quindi, visto che di recente lei e Maria sono molto amiche, ha deciso di chiedere aiuto alla ragazza. Maria ne parla anche con suo nonno e insieme cercano di capire se davvero Francisca abbia fatto qualcosa contro Severo. Raimundo non può non ammettere che sua moglie odia da sempre il Sana Cruz per cui da lei ci si può realmente aspettare di tutto…Severo però non ha pazienza e affronta anche Raimundo: come può stare al fianco di una donna capace di qualsiasi crudeltà?

Isaac stanco ed esausto da quello che sta succedendo con Elsa affronta Antolina e la accusa. Ma la ragazza nega di avere qualcosa a che fare con il pestaggio della Laguna. Il dottore continua a tenere d’occhio le condizioni di salute di Elsa che sta sempre peggio anche se lei non se ne rende conto. Il dottor Zabaleta è molto chiaro: è malata e sta davvero molto molto male.

Gracia inizia a essere insofferente non le piace l’atteggiamento che Dolores ha con la piccola Belen. Meliton invece è sempre più affascinato dalla nuova venditrice di pesce arrivata in paese…Prudencio decide di aiutare Lola ma lei non sembra essere interessata…Alla fine però la affronta e le chiede che cosa stia succedendo davvero…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 28 ottobre 2019 su Canale 5.