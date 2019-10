Il segreto anticipazioni: Antolina consegna le chiavi e va via, Elsa sarà libera di amare Isaac?

Grandi colpi di scena nelle prossime puntate de Il segreto assolutamente da non perdere. Che cosa accadrà? Lo scopriamo con le anticipazioni iniziando dalla trama della puntata de Il segreto in onda domani 1 novembre 2019. A differenza di Una vita che si ferma per il ponte di Ognissanti, la soap spagnola che ci porta a Puente Viejo andrà regolarmente in onda. Non ci resta quindi che scoprire cosa succederà….Mentre fervono i preparativi per il matrimonio di Fernando Mesia e Maria Elena, Prudencio scopre che invece Lola non si sposa ma la ragazza non vuole raccontare altro. E sembra che anche un altro matrimonio sia finito per sempre: quello tra Antolina e Isaac; il falegname infatti ha minacciato sua moglie e Antolina a quanto pare ha paura di poter davvero essere accusata dell’omicidio di Jesus per questo prende una decisione che lascia tutti spiazzati. Se ne andrà per sempre da Puente Viejo?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 1 NOVEMBRE 2019

Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo quello che accadrà a Puente Viejo. Antolina infatti ha preso la sua decisione: lasciare per sempre il paese. Va via senza salutare nessuno anche perchè ormai non ha più amici. Lascia le chiavi di casa a Dolores e le dà il suo addio. Ovviamente nel giro di pochissimo tempo la voce della partenza di Antolina si diffonde in tutto il paese…Elsa e Isaac intanto si incontrano in carcere…

Severo va avanti con il suo piano: vuole costruire una bomba ma ci tiene a fare le cose nel modo giusto. Infatti in questa esplosione non dovranno esserci feriti. Nessuna persona deve essere messa a rischio. Carmelo e Irene non immaginano neppure quello che sta succedendo…Prudencio invece continua a parlare con Marchena di quello che è successo con Severo e si chiede se davvero la guerra tra il Santa Cruz e Francisca sia finita…

Adela ha una super notizia per le altre donne dell’associazione. A Puente Viejo per parlare di diritti delle donne sta per arrivare Victoria Kent. Francisca continua a sospettare che il ritorno di Mesia a Puente Viejo abbia qualcosa di sospetto ma Fernando continua a negare…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 1 novembre 2019 su Canale 5. Domani la puntata sarà più breve e andrà in onda intorno alle 16,30.