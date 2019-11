Il segreto anticipazioni: Elsa torna libera ma è malata, quanto le resta da vivere?

Iniziamo con una nota di servizio: Il segreto la domenica andrà in onda sia in prima serata che nel pomeriggio. Il 3 novembre 2019 infatti la soap spagnola ci aspetta anche su Rete 4. E adesso invece torniamo alle anticipazioni che ci rivelano la trama per la prossima puntata. Come avrete visto finalmente Isaac ha ottenuto quello che voleva: Antolina è andata via. Questo significa che Elsa può tornare a casa? Nel frattempo Severo continua a tramare contro Francisca anche se nessuno immagina quelle che sono le sue reali intenzioni. A Puente Viejo poi fervono i preparativi per il matrimonio di Fernando Mesia e Maria Elena anche se Francisca continua a sospettare che il ragazzo stia tramando qualcosa contro di lei…

Che cosa succederà quindi nella puntata in onda domenica pomeriggio? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 3 NOVEMBRE 2019

Prudencio e Marchena cercano ancora di capire quale sia il legame tra il prestito di Severo e Francisca ma per loro è sempre più chiaro che la donna voglia in qualche modo metterlo in difficoltà. Non sanno però che Severo sta preparando una bomba per far esplodere il silos dove Francisca ha fatto nascondere tutto il riso che ha comprato. Severo però è stato chiaro: in questa storia non ci devono essere conseguenze, nessuno deve farsi male.

Gli affari di Prudencio non brillano molto visto che ha dovuto dare tutti quei soldi a Severo e dovrà attendere un anno per rivederli indietro. Lola però gli dice che molto presto salderà la prima parte del suo debito.

Meliton e Onesimo appaiono decisi nel loro tentativo di fare breccia nel cuore della pescivendola Saturna e, proprio per restare da soli con la donna, incominciano a farsi dispetti a vicenda. Intanto Francisca non crede che Fernando sia tornato a Puente Viejo soltanto per sposarsi e sta in guardia. Elsa sta per tornare libera ma ha un altro segreto: è malata…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani pomeriggio su Canale 5.