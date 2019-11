Una vita anticipazioni: Padre Telmo “rapisce” Lucia, lei crederà alle sue parole?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il 3 novembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani. Una vita torna alla domenica pomeriggio mentre per quanto riguarda la prima serata ci aspetta il martedì sera su Rete 4. La domenica in prime time invece andrà in onda Il segreto! Ma torniamo ad Acacias 38 con le ultime notizie sulla soap spagnola. Avrete visto quello che è successo negli ultimi episodi con Maria sempre più intenzionata a lasciare per sempre il quartiere con Casilda ma soprattutto con i suoi soldi. Il grande inganno verrà finalmente scoperto? Padre Telmo sempre più preoccupato per Lucia e per quello che Samuel potrebbe fare, decide di compiere un gesto estremo…

Non ci resta che scoprire nel dettaglio quelle che sono le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 3 novembre 2019.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 3 NOVEMBRE 2019

Le condizioni di salute di Servante si aggravano e un medico, chiamato a visitarlo, comunica a Ramon che il portinaio potrebbe non sopravvivere. Approfittando del caos nel quartiere per l’imminente processione in onore della Vergine dei Miracoli, Telmo “rapisce” Lucia e la obbliga a stare con lui finché non l’avrà messa al corrente delle reali intenzioni di Samuel Alday.

Maria riesce a innescare la furia di Casilda contro Rosina. L’ex domestica si presenta dagli Hidalgo e chiede la parte che le spetta dell’eredità di Maximiliano. Per non fare arrabbiare ulteriormente papà Ramon, Antoñito abbandona le consulenze al poligrafo. Casilda non immagina neppure lontanamente che non c’è nessuna fattoria ad aspettare lei e sua madre, che tutto questo è solo un grande imbroglio…La ragazza al momento si fida ciecamente di Maria nonostante Rosina abbia cercato di farle capire che la verità potrebbe essere un’altra…

Lucia continua a non credere alle parole di Padre Telmo, gli dice che sono tutte cose che lui le ha già detto, a questo punto Telmo rompe il segreto della confessione; lo fa per rivelare a Lucia che lo strozzino Jimeno Batan e Samuel si sono accordati per rubarle l’eredità dei Marchesi di Valmez, i suoi veri genitori. Tra l’altro, il sacerdote decide di essere sincero fino in fondo con la Alvarado e le svela di essersi innamorato di lei.

Vi ricordiamo che Una vita ci aspetta il 3 novembre 2019 con due episodi. Si inizia alle 14,30 con la prima puntata e poi il secondo episodio andrà in onda alle 15,30.