Il segreto anticipazioni: il matrimonio di Fernando Mesia e Maria Elena finisce in tragedia

Cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 4 novembre 2019? Fernando Mesia e Maria Elena diventeranno marito e moglie? Sembra proprio che a Puente Viejo ci sarà modo di festeggiare una bella notizia ma si sa, in quel paese, dopo la quiete, arriva sempre la tempesta e anche stavolta potrebbe succedere qualcosa che nessuno si aspetta! In ogni caso il grande giorno è arrivato e Fernando Mesia non vede l’ora di sposare Maria Elena anche se Francisca continua a credere che sia tutto solo uno stratagemma per restare vicino a Maria. Il Mesia ha cercato di spiegarle in tutti i modi che ama Maria Elena e che vuole sposarla perchè nutre un grande amore…

Vediamo dunque la trama della puntata de Il segreto in onda domani su Canale 5. Ecco le anticipazioni per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 4 NOVEMBRE 2019

Maria Elena arriva bellissima all’altare accompagnata da Raimundo che si è offerto di accompagnare la ragazza alla cerimonia. Fernando Mesia è felicissimo e non vede l’ora di sposare la donna che ama anche se Francisca ancora non crede alla sua buona fede. Non solo, ad accompagnare Fernando Mesia c’è Maria che lo porta sotto braccio! Francisca non può che commentare che mai avrebbe immaginato tutto questo. La signora tra l’altro pensa che gli invitati possano scambiarla per la nonna di Fernando e non gradisce affatto questa cosa…Nel frattempo, mentre si celebra il matrimonio di Maria Elena e Fernando Mesia, Severo continua a tramare per far esplodere la bomba che deve distruggere il famoso silos dove è nascosto il riso…

Carmelo sorprese Severo mentre sta parlando al telefono e capisce che sta succedendo qualcosa di molto importante e chiede al suo amico di smetterla con le bugie e di raccontare quello che sta succedendo davvero…

Don Berengario tiene una bellissima omelia per il matrimonio di Maria Elena e Fernando Mesia e sono tutti commossi da questo grande amore. Solo Francisca sembra non credere alla buona fede del Mesia…La cerimonia finisce e Maria Elena e Fernando sono finalmente marito e moglie. Il loro sogno d’amore si è realizzato! Purtroppo però sta per succedere qualcosa che nessuno si aspetta e che cambierà per sempre la vita dei presenti…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 4 novembre 2019 su Canale 5 come sempre alle 16,20 dopo Uomini e Donne.