Una vita anticipazioni: Lucia e Padre Telmo pronti per una vita da marito e moglie?

Che cosa farà Lucia dopo la dichiarazione che ha ricevuto da Padre Telmo? E quali decisioni prenderà sul suo futuro? Non ci resta che scoprire quelle che saranno le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita in onda domani 4 novembre 2019.

Come avrete visto negli ultimi episodi della soap spagnola, Padre Telmo si è dichiarato a Lucia e le ha manifestato tutto il suo amore. La ragazza è turbata da quello che è successo e anche dalle rivelazioni fatte dal sacerdote su quello che riguarda Samuel…Nel frattempo l’Alday si è presentato da Felipe e Celia per chiedere loro che fine abbia fatto la sua fidanzata facendo notare che la casualità che anche padre Telmo sia scomparso nel nulla, non può essere una coincidenza…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 4 NOVEMBRE 2019

Casilda continua ad avere dei dubbi sullo “strano” rapporto tra la madre Maria e Higinio. La stessa Maria vorrebbe mettere fine al piano per entrare in possesso dei soldi della figlia, ma il Baeza glielo impedisce. A calle Acacias tutti notano la sparizione di Telmo e Lucia; la ragazza è sotto choc per quello che il sacerdote le ha detto. Non si aspettava infatti che l’uomo si fosse innamorato di lei…Nel frattempo ad Acacias si continuano a cercare i due e quello che è più preoccupato è sicuramente Samuel; utilizzando le minacce, Samuel ottiene da Ursula l’indirizzo del priore Espineira. La ragazza sembra aver creduto alle parole di Padre Telmo che non avrebbe motivi per mentire e per dirle qualcosa di non vero. Ma non sa ancora come gestire la cosa…Liberto continua le sue indagini su Higinio e adesso ha le prove per dimostrare che l’uomo non è un medico e non è chi dice di essere…

Non ci resta quindi che attendere la puntata di Una vita in onda domani per capire come andrà a finire questa storia! Lucia e Padre Telmo potrebbero essere una nuova coppia? Il sacerdote sembra essere pronto a tutto pur di stare al fianco di Lucia ma lei è davvero pronta a questa vita?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani alle 14,10 su Canale 5.