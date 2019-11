Una vita anticipazioni: Telmo dimostrerà di essere innocente o Samuel la farà franca anche stavolta?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita che ci rivelano quello che accadrà nella puntata in onda domani 6 novembre 2019 dopo l’appuntamento in prime time su Rete 4. Come vedremo nell’episodio in onda in prima serata, Samuel farà credere a Lucia e a Telmo di aver avuto un rapporto sessuale. I due sono ovviamente provati ma la cosa strana è che non ricordano nulla di quanto successo. Telmo è però convinto che mai avrebbe potuto fare del male a Lucia e non sbaglia. Dietro a tutta questa vicenda si nasconde il grande inganno di Samuel. Ma l’Alday, per rendere tutto più credibile, ha fatto in modo che anche Espinoza vedesse con i suoi occhi Lucia e Telmo nudi, coperti dallo stesso lenzuolo. E adesso il frate non vuole in nessun modo che Telmo abbia ancora a che fare con Lucia…

Ma i due ingannati, scopriranno prima o poi la verità? Chi ha scoperto il grande imbroglio è invece Casilda che ha smascherato sua madre e ha capito che la donna e Higinio volevano da lei solo i soldi dell’eredità. Tra l’altro Casilda ha anche scoperto di non essere sorella di Leonor e forse questa è la cosa che le dispiace di più.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 6 NOVEMBRE 2019

Lucia non riesce a ricordare nulla e non vuole credere che padre Telmo le abbia fatto del male. Samuel però le inculca delle strane idee in testa e la ragazza si lascia manipolare da quello che ancora una volta sembra essere il suo unico salvatore. Casilda intanto decide di tornare a fare la domestica anche se vorrebbe continuare ad avere un rapporto con sua madre. Non sa però che Maria e Higinio hanno un altro piano in mente…

Padre Telmo deve stare lontano da Acacias 38 e da Lucia ma l’uomo ha intenzione di dimostrare che non ha fatto nulla di male e che non ha mai toccato neppure con un dito Lucia. Il suo superiore però la pensa in modo diverso e lo invita a lasciare il prima possibile il suo incarico…Samuel intanto ha convinto Lucia a credere che Telmo l’abbia drogata, per questo non ricorda nulla…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani alle 14,10 su Canale 5.