Il segreto anticipazioni: Maria tornerà a camminare? E’ stato Fernando a piazzare la bomba?

Nella puntata de Il segreto in onda oggi su Canale 5 il pubblico ha assistito a qualcosa di completamente inaspettato. Una bomba è esplosa nel corso dei festeggiamenti per il matrimonio di Maria Elena e Fernando Mesia. Ma che cosa è successo davvero e chi ha le colpe per questa bomba che è stata piazzata a pochi passi dalla Villa dove si stava svolgendo il matrimonio? Sembrerebbe che il colpevole sia Severo che, come abbiamo visto negli ultimi giorni, stava progettando una bomba per distruggere il silos del riso che Francisca aveva acquistato per metterlo in difficoltà.

Ma siamo davvero sicuri che la bomba esplosa è opera degli artigiani con cui Severo era in contatto? E se invece fosse stato Fernando Mesia ad architettare tutto? Se fosse stato lui a fingere di essere innamorato di Maria Elena solo per arrivare a Maria che era il suo unico obiettivo? Come avrete visto nella puntata di oggi, la bomba era piazzata proprio vicino al tavolo dove Maria Elena, su indicazione di Fernando, si è avvicinata per scartare i regali. Non solo, il Mesia aveva chiesto a Francisca di raggiungere la sua sposa per una foto insieme. Ma non si è accorto che, mentre lui cercava il fotografo, ad avvicinarsi a Maria Elena era stata Maria e non la Montenegro. Ed è per questo che la Castaneda è rimasta ferita, in modo grave…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: CHI HA PIAZZATO LA BOMBA AL MATRIMONIO?

La domanda quindi è questa: potrebbe esser stato Fernando Mesia a organizzare tutto senza sapere che anche Severo stava al contempo progettando un piano simile? Il Mesia voleva vendicarsi di Francisca, uccidendola davanti agli occhi dei suoi cari, senza che nessuno potesse sospettare di lui? Possiamo davvero pensare che non fosse cambiato e che la povera Maria Elena fosse solo una sua vittima?

Bhè di motivi per fare del male a Francisca l’uomo ne aveva davvero tanti. Ma le cose non sono andate come lui si aspettava, se prendiamo per vera questa ipotesi. Una cosa è certa: dalle puntate spagnole in onda nei mesi scorsi non è stato possibile comprendere quanto accaduto ma è certo che Fernando voglia in qualche modo essere l’unico padrone della vita di Maria. Non a caso, come vedremo nelle prossime puntate in onda in Italia, farà di tutto per cambiare per sempre la sua vita. Le farà persino credere, corrompendo un medico, che non potrà tornare a camminare, cosa assolutamente non vera. E il fatto che questa story line avrà un finale tragico, ci porta davvero a credere che forse il Mesia non è mai cambiato…