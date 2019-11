Il segreto anticipazioni: il matrimonio finisce in tragedia, dopo la morte di Maria Elena che ne sarà di Maria?

Il valzer, le foto con i parenti, la felicità e le belle parole d’amore: doveva essere un giorno perfetto quello che Fernando Mesia grazie all’aiuto di Maria aveva organizzato per la sua futura moglie. E sembrava stesse andando tutto bene fino a quando un boato fortissimo ha cambiato le cose. Cosa è successo? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata de Il segreto in onda domani 6 novembre 2019. Come avrete visto, quello che doveva essere solo un colpo senza conseguenze, si è trasformato in una tragedia. Severo infatti aveva chiesto di far esplodere il silos senza che ci fosse nessuno a pagare per quello che lui voleva fare a Francisca. Ma le cose non sono andate proprio come il Santa Cruz si era immaginato. Infatti il silos è esploso a pochi metri dai festeggiamenti del matrimonio e le schegge, e i detriti, sono arrivati come un urgano su tutti i presenti. Le conseguenze sono drammatiche.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 6 NOVEMBRE 2019

Per Maria Elena purtroppo non c’è niente da fare. La donna muore tra le braccia di Fernando Mesia che perde sua moglie pochi minuti dopo averle giurato amore eterno. Adesso la preoccupazione è tutta per Maria: anche lei sta molto male e sembra essere grave. Il dottore si prende subito cura di Maria ma è incosciente e non si sa che cosa ne sarà di lei. Fernando è ancora sotto choc ma vuole scoprire solo una cosa: chi ha fatto tutto questo.

La notizia dell’esplosione arriva intanto anche in paese. E Severo di fronte a Carmelo finge di essere profondamente colpito per quello che è successo e offre anche il suo aiuto per le indagini…

Il dottor Zabaleta si prende cura di Maria ma si rende conto che anche Matias ha subito delle ferite molto gravi. Fernando si deve preoccupare del funerale di Maria Elena e ancora non si rende conto che tutto questo possa essere accaduto…

Prudencio decide di assumere Lola visto che Marchena ha lasciato il lavoro. Isaac cerca i soldi che aveva risparmiato e capisce che Antolina li ha portati via…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani su Canale 5 come sempre alle 16,20.