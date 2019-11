Beautiful anticipazioni: Taylor sarà perdonata da Bill nonostante Brooke?

Per Taylor può iniziare una nuova fase della sua vita oppure sarà costretta a passare del tempo in carcere? Molto dipenderà dalla decisione che Bill prenderà nelle prossime ore: Brooke lo convincerà a denunciare la donna? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 9 novembre 2019. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo infatti Taylor molto vicina al papà di Zoe mentre Brooke si prende una pausa. Non può solo pensare alle cose brutte: sua figlia sta per diventare mamma ed è tempo di scegliere il nome. Ma bisogna fare molta attenzione a quello che sta succedendo in queste puntate della soap di Canale 5 perchè come probabilmente i fans della soap che seguono anche le anticipazioni delle puntate americane sanno bene, sta per scoppiare una vera e propria bomba. Una story line che terrà incollati i telespettatori davanti alla tv.

Ma è ancora presto per parlare di questa vicenda per cui torniamo a Los Angeles…Avrete visto che tra il padre di Zoe e Taylor sembra essere nato subito un certo feeling. La cosa non è passata inosservata e anche Zoe se n’è accorta. La ragazza non vorrebbe che suo padre si legasse a qualcuno della famiglia Forrester perchè pensa di avere problemi nel lavoro…

Cosa accadrà quindi nella puntata del sabato? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 9 NOVEMBRE 2019

Mentre Taylor sembra a trovarsi a suo agio con il padre di Zoe, Brooke e Ridge vivono l’ennesimo momento di contrasto. Questa volta tutto nasce da quello che Taylor ha fatto. Ridge continua a difendere la sua ex moglie mentre la Logan vorrebbe che la psicologa pagasse per le sue colpe.

In occasione della “riunione” per scegliere il nome della bambina di Hope, Brooke vorrebbe condividere con le sue sorelle quello che la sta angosciando da giorni, la verità su Bill e Taylo. Vorrebbe dirlo a Donna e a Katie per capire quello che pensano loro di questa storia. Hope però chiede a sua madre di non dire nulla anche perchè già lei avrebbe dovuto mantenere il segreto, come aveva promesso a Liam. Steffy dal canto suo continua a difendere sua madre anche con il suo ex marito che invece sembra essere molto preoccupato soprattutto per la piccola Kelly.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 9 novembre 2019 su Canale 5.