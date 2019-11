Una vita anticipazioni: Lucia triste e depressa scoprirà la verità su Telmo e Samuel?

Padre Telmo è tornato ad Acacias 38 e di questo Samuel se ne dovrà fare presto una ragione. Ma come cambiano adesso le cose? Il sacerdote avrà modo di dimostrare che non ha nulla a che fare con quello che Samuel ha raccontato? E Lucia, che cosa ne sarà di lei? La donna è ancora tormentata perchè non ricorda nulla di quel giorno e non vuole che un innocente paghi ma la paura che Samuel le abbia detto la verità, una verità che fa male, non se ne vuole andare. Telmo riuscirà a dimostrare anche grazie all’aiuto di Ursula che sembra essere sua alleata in questa battaglia, che non ha fatto del male a Lucia e che il solo ad approfittare di questa situazione è Samuel? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni. Iniziamo dalla trama della puntata di Una vita in onda domani 14 novembre 2019.

Samuel ha già in serbo un altro asso nella manica per incastrare Telmo? Il prete adesso ha capito con chi ha a che fare e non vuole commettere un solo passo falso…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 14 NOVEMBRE 2019

Lucia è ancora molto provata da quello che è successo e il fatto di non poter parlare liberamente con Celia e Felipe di quello che è accaduto la fa chiudere in uno stato di malinconia. La ragazza quindi decide che forse sarebbe meglio allontanarsi da tutto a da tutti per qualche giorno. Comunica a Celia che ha intenzione di lasciare Acacias 38 per fare un corso di restauro e stare quindi qualche settimana a Salamanca.

Nel frattempo Carmen prova a recuperare il rapporto con suo figlio ma non è facile. La donna non gradisce affatto che Raul si sia affezionato in qualche modo a Ursula. Nel quartiere infatti nessuno crede che la donna sia cambiata davvero…

Celia decide di indagare per capire che cosa è davvero successo a Lucia e cerca spiegazioni anche in padre Telmo. L’uomo le rivela che Lucia rischia grosso stando al fianco di Samuel che vuole solo i suoi soldi…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 14 novembre 2019 su Canale 5 come sempre alle 14,10. Vi ricordiamo che questa settimana Una vita non andrà in onda al sabato. Infatti la soap ci aspetta solo domenica pomeriggio. Sabato andrà in onda una nuova puntata di Amici, la prima della 19esima edizione del talent di Canale 5.